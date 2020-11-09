Изменились правила получения больничных листов

По данным депутата Заксобрания Ильи Зайцева, министерством здравоохранения края подписан указ, в котором говорится о больничных листах. Теперь:

- Если у гражданина был контакт с инфицированным коронавирусом, то на 14-ый день больничный оформляется автоматически. Но для этого нужно иметь постановление Роспотребнадзора или предписание о самоизоляции;

- В случае, если в детском саду объявлен карантин, или у пациента есть признаки ОРВИ, но с отрицательным тестом на COVID-19, то больничный выдаётся на две недели;

- Также больницам поручено оформлять больничный дистанционно. Принести закрытый больничный лист пациенту могут курьеры или волонтёры. Можно оформить электронный больничный;

- Больничный выдаётся врачом-инфекционистом либо фельдшером на весь период изоляции, заболевания коронавирусом, заболевания ОРВИ.