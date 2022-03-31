Изменились условия получения социальных контрактов.

Получатели соцконтрактов – малообеспеченные одиноко проживающие люди или семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Программа подразумевает помощь по трём направлениям. Первое — в поиске работы. Неработающим гражданам, стоящим на учёте в Центре занятости населения, положено пособие, которое выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и ещё три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства. Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В первую очередь помощь оказывается семейным людям с детьми.

Второе направление социального контракта — поддержка ИП и самозанятых граждан. Им предоставляется единовременная выплата в размере до 250 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на оплату аренды помещения, закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

Третье направление соцконтракта — удовлетворение текущих потребностей. То есть людям помогут в приобретении товаров первой необходимости — одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьно–письменных принадлежностей, а также в решении вопросов, связанных с лечением и профилактическим медосмотром. Соискателям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума, но не дольше полугода.

Решение о выплате по соцконтракту принимается в течение 10 дней с момента получения заявки, если не требуется дополнительной проверки документов. В противном случае срок возрастает до 30 дней.

Сергей Городилов, руководитель территориального отдела управления социальной защиты населения Красноярского края по городу Норильску, сообщил, что в течение 2021 года было подано 313 обращений, заключено 133 контракта. За первый квартал 2022 года принято 116 заявлений, заключено уже 102 соцконтракта на сумму 14,9 млн рублей. В их числе: на ведение предпринимательской деятельности - 26 контрактов на 6,5 млн рублей; на поиск работы – 14 контрактов на 1,2 млн рублей и иные мероприятия – 62 контракта на 7,2 млн рублей.

- Произошли изменения в условиях предоставления соцконтракта: изменён перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода граждан. В частности, трудовые доходы людей, потерявших место после 1 марта и официально имеющих статус безработных, теперь учитываться не будут. Это позволит охватить большее число граждан таким видом госпомощи, - пояснил он.

В соцзащите отметили, что до конца года планируется заключить порядка 218 контрактов, причём приоритетным направлением является помощь в поиске работы.