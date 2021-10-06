Изменился график работы мобильного прививочного пункта в СРК «Арена»

Пункт вакцинации в МФЦ временно закрыт. В медучреждениях города поставить прививку от COVID-19 можно, как и прежде, по предварительной записи с 08.00 до 20.00:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

Напомним, что во всех прививочных пунктах города можно ревакцинироваться. Делается это не менее чем через шесть месяцев после первой полной вакцинации или перенесённого заболевания.

Для жителей Красноярского края работает горячая линия - 122, куда можно сообщить о проблемах с оказанием помощи больным коронавирусом или с вакцинацией, а теперь и повторной вакцинацией.