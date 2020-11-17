Изменился порядок диагностики коронавируса

Согласно постановлению, теперь на лабораторное исследование биоматериала на COVID-19 не должно превышать 48 часов. Также в документе указано, что после одного отрицательного теста на антитела пациентов с подозрением на коронавирус могут выписывать домой. Но отметим, что граждан, проживающих в коммунальных квартирах, общежитиях и гостиницах, нельзя будет переводить на лечение на дому до получения отрицательного ПЦР-теста. В этом случае после первого положительного теста следующий можно будет сделать только через три дня.

Напомним, что 16 ноября по России был установлен новый антирекорд заражений COVID-19 за сутки – 22 778 человек. В Красноярском крае наибольшее число заболеваний зафиксировано 20 мая – 504 человека.