Изменился порядок получения выплат по уходу за нетрудоспособными и за детьми с ограниченными возможностями

К числу нетрудоспособных относятся инвалиды первой группы, престарелые, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, и люди, достигшие 80 лет, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы. Осуществляются данные выплаты на основании заявления трудоспособного гражданина, поданного в электронной форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (если речь идёт не о ребёнке-инвалиде), на осуществление за ним ухода конкретным лицом, полученного в электронном виде или по телефону.

Данная выплата устанавливается без личного обращения граждан в территориальный орган ПФР. Все необходимые сведения специалисты органов ПФР получат самостоятельно. Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.