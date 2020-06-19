Изобретаниум: IMAKE Camp ждёт

IMAKE Camp — это бесплатная виртуальная лагерная смена, состоящая из научно–образовательных и развлекательных мероприятий. Главная задача, которую ставят организаторы, — вовлечь новых участников в Лигу изобретателей IMAKE, а также вывести знания школьников на новый уровень.

Напомним, в 2019 году «Норникель» запустил обновлённую программу по развитию детского изобретательства и инженерной мысли — марафон IMAKE, целью которого было заинтересовать ребят проектной деятельностью. Марафон «вырос» из конкурса IMAKE, который проходит в нашем городе уже два года. Вобрал он в себя и концепцию научно–технического марафона «АрктикPRO».

– Мероприятие состоит из трёх этапов. В первом школьники прошли увлекательную онлайн–игру. 60 ребят, показавших лучшие результаты, стали участниками трёхдневного инженерно–научного интенсива. По его итогам 12 победителей от Норильска приняли участие в недельной программе научного лагеря в Саяногорске. Было это в январе. А теперь «Норникель» запускает летнюю программу, — рассказала Галина Ершова, главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля».

Всего планируется организовать две двухнедельные смены IMAKE Camp: первая пройдёт с 29 июня по 12 июля; вторая — с 20 июля по 2 августа. Попасть в лагерь могут школьники от 10 до 16 лет. Количество участников не ограниченно. Чтобы войти в их число, необходимо пройти виртуальный квест «Изобретаниум» на сайте www.ligaimake.ru). Он состоит из нескольких блоков, которые можно проходить в разном порядке. Все они связаны с развитием тех или иных научно–технических навыков.

– Появление нового формата IMAKE Camp связано с тем, что многие ребята не смогут попасть в летние лагеря, как они планировали весной. IMAKE Camp выступает альтернативой популярному виду отдыха. Это «изобретательски–развлекательная» программа, которая предложит ребятам усвоить полезные знания, но в новой, отличной от знакомой детям по школе форме. Это не уроки. Это интересные эфиры, мастер–классы, дневные занятия по развитию креативности и логического мышления. Уже в сентябре стартует новый марафон и конкурс IMAKE, так что летняя программа окажется хорошей подготовкой к нему, — рассказала Елена Помазанова, осуществляющая организационную и техническую поддержку конкурса.

Она также пояснила, что участниками виртуального лагеря могут стать как опытные участники программы IMAKE, так и новички. Специально для них ряд заданий выполнен в виде двух уровней — для «старожилов» и тех, кто впервые пробует силы в изобретательском деле. Кроме того, участников, следуя традиции всей программы, курируют вожатые, которые проводят с ними «вечерние свечки–беседы».

Вообще же, 14–дневная образовательная программа включает в себя индивидуальные, групповые и фронтальные формы занятий: онлайн–лаборатории и мастерские, инженерные соревнования «Вот так могу», прямые эфиры и онлайн–лектории, уроки английского языка, курсы по строительству сайтов, интернет–мониторингу и работе с информацией.

– IMAKE Camp предусматривает выполнение домашних заданий, а также рейтинговую систему. Результаты работы ребят, а также обратная связь от вожатых–кураторов позволит выбрать тех, кто проявит себя ярче всех. Они получат путёвки в крупнейшие детские центры после снятия ограничительных мер — в Гурзуфе и Владивостоке, — добавила Елена Помазанова. — Сколько их будет, зависит от общего числа участников, но, думаем, не меньше 20 человек.