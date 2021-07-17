Изосим и Лидия Чалкины. Вечная любовь

Человек–легенда

2 июля исполнилось 95 лет со дня рождения Изосима Алексеевича Чалкина в деревне Костино под Туруханском, а 18 июля будет четверть века со времени его скоропостижной кончины в Красноярске. Сегодня молодым норильчанам, скорее всего, его имя, увы, ни о чём не говорит. А ведь в 1960–80–х он был одним из самых известных людей, его называли душой нашего города.

Мальчишкой Чалкин добывал рыбу на Ламе. В 17 лет, добежав на лыжах до Игарки, потребовал в военкомате отправить его на фронт. Понятно, не взяли, но судьба предназначила Изосиму, одному из первых отучившемуся в Норильском горно–металлургический техникуме, прийти плавильщиком на завод № 25 — предтечу хлорно–кобальтового цеха, с которым его имя вошло в историю нашей металлургии. Первую свою награду «За трудовую доблесть» Изосим Алексеевич получил в 20 лет. Он уже был начальником смены, когда в 1955–м по призыву партии отправился на юг края поднимать завалившийся колхоз «Путь к коммунизму». Через два года его колхоз, который материально поддерживал и родной ХКЦ, за высокие достижения наградили бронзовой медалью на ВДНХ в столице Родины.

А в 1960–м Чалкин с молодой женой и двумя маленькими детьми вернулся в Норильск. Энергичный, деятельный, он потрудился на аглофабрике, возглавлял профсоюзный комитет, был

замдиректора по общим вопросам на Никелевом заводе. А в 1977–м стал начальником ХКЦ, сделав его со своей командой одним из самых передовых цехов комбината. Ветераны помнят, что максималист Чалкин, для которого люди были главной ценностью, первым делом добился выпуска хлорных компрессоров на механическом заводе, обеспечив своих работников защитой от хлора. И это неугомонный энтузиаст и организатор Чалкин, так любивший тундру и спорт, инициировал создание турбазы «Голубые озера» для отдыха никельщиков и спортзалы в цехах.

Этот человек–легенда, который говорил, что ему больше всех надо, отдал родному никелевому все силы, опыт, знания, энергию и вдохновение. За самоотверженный труд Изосим Алексеевич Чалкин был награждён орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, тремя медалями, удостоен званий «Почётный металлург» и «Заслуженный металлург РСФСР». В 1986 году, когда он отмечал свой 60–летний юбилей, ему присвоили звание почётного гражданина города Норильска. Радость, как и всё в его жизни, разделила Лидия Александровна.

Дети любви

История отношений этих удивительных людей достойна отдельного рассказа. Её нам поведал их сын Александр:

– Они познакомились, когда были вожатыми в пионерском лагере «Таёжный» в 1951 году, поженились в 1955. Мы с сестрой Василиной погодки, родились в селе Даурское, где отец поднимал колхоз. У родителей всегда были очень нежные, доверительные отношения. Мама родом из Красноярска, из семьи служащих. Её брат Анатолий Калинин был деканом НИИ, младшая сестра Неля работала в Норильскпроекте. Мама окончила педагогический институт, факультет математики, но по приезду в Норильск устроилась работать в цех автоматики комбината, а с 1961 года стала преподавать в вечернем техникуме, там у неё была интересная общественная жизнь, она вела детский сектор, устраивала праздники, ёлки. Папиным увлечением тоже можно считать общественную работу. А в молодости он очень любил спорт — футбол, лыжи, хорошо играл в бадминтон, бильярд.

Александр Чалкин вспоминает, что его родители славились своим гостеприимством. Среди их друзей была и семья главного юриста комбината Розина. Чалкины любили вспоминать, как общались с молодыми Смоктуновским и Жжёновым. По словам сына, пожалуй, из самых близких — Анатолий Филатов, его жена Тамара Степановна, а также известный ветеран Никелевого завода Полина Епифановна Романова.

Сын Чалкиных стал строителем, окончив политех в Красноярске. В Норильске он трудился в Горстрое. Все объекты, к которым имел отношение, и не перечислить — от Дома быта, нарсуда, автовокзала до садиков и школ. Александр уехал из Норильска в 1994 году и сейчас продолжает работать в строительном бизнесе в Москве, где живет с женой Еленой. Их дочь окончила МГУ, защитила кандидатскую, есть и две внучки. Александр единственный в семье сохранил родовую фамилию, которая, по его словам, возможно, произошла от названия лошадиной масти — чалой, не зря же Чалкины — сибирских деревенских корней.

Сейчас Александр временно находится в Красноярске, в родительской квартире на улице Конституции, где с 1986 года Чалкины жили на пенсии. Он вспоминает, что Изосим Алексеевич последний раз прилетал в Норильск в 1996 году, незадолго до неожиданной кончины. Отец здорово сдал после инсульта, но старался вести активную жизнь. Но время в лихие 90–е было тяжёлое, пенсии не хватало, а накоплений у щедрых на помощь Чалкиных не было. А самым тяжёлым было крушение идеалов, Изосим Алексеевич очень переживал за судьбу Норильского комбината.

Лидия Александровна вспоминала об их жизни в Норильске:

– Ежедневно вставая в половину пятого утра, Изосим Алексеевич шёл на работу. Мы прожили всю жизнь, но я не слышала, чтобы он пожаловался. Он успевал всё: и работать, и в самодеятельности участвовать. Его всегда ставили в пример, звали на разные мероприятия... Он был неравнодушным человеком и отстаивал свою точку зрения, доказывал её перед высшим руководством. И с его мнением считались, принимали, и не только на производстве.

Готовя этот материал, мы разыскали и Василину Изосимовну, младшую дочь Чалкиных. Она после окончания Красноярского медицинского института обосновалась с семьёй в Железногорске, это полтора часа езды от столицы края. Работает акушером–гинекологом в родильном доме. Её муж Владимир Сергеевич Стрикелев — врач-рентгенолог. У них две дочери, внучка и двое внуков. Она поделилась:

– Главное, что хочу сказать о родителях: у них была любовь на всю жизнь! Он звал её Лидочка, Лидок, она его — Сима. Они были очень хорошими, порядочными и честными людьми. Друзья доверяли им свои тайны, зная, что никогда не предадут. Наш дом был очень хлебосольным. Мама любила экспериментировать в кулинарии, изобретала новые торты, мои одноклассники по 1–й школе их очень любили. Помню, как встречались в начале 70-х с народным артистом СССР Николаем Крючковым. Мы храним фото, где он в гостях в квартире ректора Норильского индустриального института Геннадия Ивановича Садовского, и нашу семью туда пригласили. Мужчины тогда много говорили про рыбалку, ведь Крючков, как и мой отец, оказались заядлыми рыбаками. Мы тогда все были в Крючкова влюблены, он в жизни был такой же простой, как и его герои на экране.

Василина Изосимовна рассказала и о том, что выходные весной и летом Чалкины старались проводить на природе, на Ламе отдыхали в компании семей известных металлургов — Филатовых, Куклашовых, Вороновых. Старшие старались, чтобы их дети дружили, даже устраивали семейные встречи в ресторане «Таймыр».

Очень грустно было узнать от дочери о том, что когда Чалкины–старшие в перестройку обосновались в Красноярске, то вскоре поняли, что их пенсии совсем небольшие для нормальной жизни на материке. И акции быстро «растаяли». Изосим Алексеевич, которого боготворили в Норильске, подрабатывал «ночным директором» на автостоянке. И на пенсии ему на материк приходили письма с просьбами о помощи. И он помогал. Когда Чалкина пригласили на юбилей никелевого завода, он скромно молчал о своём финансовом положении. Но товарищи по работе всё же узнали и убедили Чалкиных вернуться в Норильск, чтобы ещё поработать для перерасчёта пенсии. Четверть века назад, 2 июля 1996 года, Изосим Алексеевич отметил в Красноярске 70–летие, а 18 июля внезапно скончался на балконе своей квартиры, так ни разу и не получив «новую» пенсию.

Лидия Александровна прожила без любимого ещё 24 года и пять месяцев. Дочь вспоминает, что когда отца не стало, мама словно ушла в себя. Родные сделали всё для того, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Семья дочери звала жить к себе в Железногорск, но Лидия Александровна дорожила своим кругом общения в Красноярске. Она до последних дней перезванивалась с друзьями из разных городов страны, они вместе тепло вспоминали Норильск, ее любимого Симу.

Радость воспоминаний

Среди тех, с кем Лидия Чалкина, бывший старший преподаватель кафедры высшей математики НГИИ, поддерживала тёплые отношения, была и её коллега Светлана Бажанова. Она, бывший доцент кафедры физико–математических дисциплин, преподавала 45 лет, сейчас на пенсии, по–прежнему живёт в Норильске. Светлана Петровна рассказала нам, что они вместе учили на вечернем отделении будущих металлургов и горняков. Она помнит Лидию Александровну как женщину исключительно интеллигентную, порядочную, всегда независимую, которую студенты очень любили. И ещё она запомнила, какие удивительные пироги пекла Чалкина, хватало на всю, тогда большую кафедру.

Своими воспоминаниями о Чалкиных с нами поделился и известный норильский композитор Борис Вершинин, автор песни «Доброй вам ночи, мои норильчане», который живёт в Москве. Мальчишкой, в конце 1940–х, он отдыхал в пионерском лагере норильского комбината «Таёжный», тогда у них молоденьким пионервожатым был Изосим Чалкин. Кстати, по рассказам Вершинина, он с ребятами был очень строг — «с таким не забалуешь». Борис Александрович вспоминает, что пионервожатый выступал в концертах, очаровывая всех своим приятным баритоном. Позднее Вершинин, когда уже сам преподавал в институте, познакомился и с Лидией Чалкиной, которая выделялась из всех педагогов своей добротой и отзывчивостью — всегда могла войти в положение студентов, которые совмещали учёбу с работой. Со студенческой скамьи он дружит с Анатолием Калининым — младшим братом Лидии Александровны.

Мы позвонили в Красноярск и Валентине Гладышевой, дочери почётного гражданина Норильска Татьяны Гладышевой, которой не стало в 2007 году. Татьяна Артемьевна, приехавшая в Заполярье в 1942 году по комсомольской путёвке, ударно работала с Чалкиным аппаратчиком–гидрометаллургом в ХКЦ Никелевого завода, а в 80–х туда пришла и её дочь Валентина, которая вот что нам рассказала:

– Изосим Алексеевич, всегда внимательный к людям, очень ценил мою маму, говорил о ней: «Боевая, работящая». Я последние годы по просьбе Любови Эдуардовны Реннер, ветерана Никелевого завода, навещала Лидию Александровну, с которой работал в институте и мой муж. Вместе нам было очень радостно вспоминать события нашей норильской жизни. Однажды моя мама попросила, чтобы Изосим Алексеевич взял меня в ХКЦ на работу. Но тогда Чалкин ответил, мол, «я баб не беру!», а туда все стремились ради льготного стажа, но всё же со временем он меня трудоустроил. Помню, как Чалкин в своей простецкой телогрейке и шапке–ушанке приходил рано утром, заглядывал в каждый уголок, проверял, всё ли в цехе в порядке. Запомнила, и как здорово выступал с хором на заводских мероприятиях.

О встречах с Изосимом Алексеевичем рассказала также бывший звукорежиссёр Норильской студии телевидения Наталья Носкова:

– В наших программах принимали участие многие харизматичные люди Норильска. Но среди них всегда выделялся именно Изосим Алексеевич — весёлый, невысокого роста, волнистые волосы чуть с залысинами и потрясающие вишнёвые глаза. От этого человека всегда веяло созиданием. Помню, как в прямом эфире он шутливо пикировался с ведущим — диктором Эдуардом Таракановым. Они могли легко запеть в кадре, у Чалкина был очень приятный голос, искристый, с обволакивающими обертонами. И не удивительно, что его любимой была песня «Я люблю тебя жизнь!», её словно для него написали — о его жизнеутверждающей любви ко всему, чем он так дорожил. Знаю, что ему предлагали учиться в консерватории, и всё же металлургия победила, но и музыка всегда была рядом с этим талантливым человеком.

Живая память

Очень хочется сказать доброе слово о тех, кто в нашем городе хранит живую память об Изосиме и Лидии Чалкиных. Наверное, самый верный человек в этом святом деле — ветеран Никелевого завода, создательница его музея Любовь Эдуардовна Реннер. Это она пять лет назад в столовой ХКЦ организовала передвижную выставку в честь 90–летия легендарного начальника хлорно–кобальтового цеха. Мы тогда познакомились с этой юбилейной экспозицией, представившей разные ипостаси нашего почётного гражданина и предложили Любови Эдуардовне при поддержке «Заполярной Правды» вместе с норильскими старожилами и ветеранами ХКЦ провести памятный вечер в городском архиве. И в канун дня рождения города и праздника металлургов состоялась замечательная встреча — тёплая, семейная, со множеством воспоминаний. Архивисты подготовили выставку, на которой были представлены документы из архива по истории завода № 25, работа которого положила начало кобальтовому производству в Норильске, а также документы о присвоении Чалкину звания «Почётный гражданин города Норильска». А записи песен в исполнении Изосима Алексеевича нам переслала его супруга. Она передала из Красноярска и личные вещи мужа — шляпу, механический шагомер, самодельные ручки и портативный телевизор, подаренный никельщиками. Леонид Поликаров, плавильщик с 30–летним стажем, тогда вспоминал, как Изосим Алексеевич был внимателен к молодёжи — помогал с пропиской и местом в общежитии. А бывший директор Никелевого завода Виктор Цюпко по телефону передал собравшимся свои поздравления и поделился воспоминаниями о том, как он в 1975 году, после окончания Северо–Кавказского горно–металлургического института, начинал трудиться под руководством Изосима Чалкина аппаратчиком–гидрометаллургом 5–го разряда, как и другие будущие командиры производства — Сергей Ершов, Александр Бурухин. Школа Чалкина, по словам Цюпко, это, прежде всего, школа человеческого общения. А ещё большого уважения к интересам молодёжи — ребята тогда сами построили спортзал в ХКЦ, а неподалеку от завода — собственную горнолыжную базу (правда, из–за газа они со временем перебрались в Талнах). И, конечно, при Чалкине на никелевом многие запели — не только профессиональным, но и творческим соревнованиям не было конца. Тогда мы позвонили Лидии Александровне, прямо со встречи в архиве. И она, растроганная, призналась, что норильчане, которые так помнят её мужа, продлевают ей жизнь...

Интересно, что в 2017 году истории жизни и любви Изосима и Лидии Чалкиных вдохновила ребят из студенческого театра Норильского колледжа искусств на создание художественно–публицистичесого спектакля «Изосим». Главным консультантом стала Любовь Реннер, а автором сценария и постановщиком — Андрей Слизков, который не раз по душам общался с Лидией Александровной по телефону. Первая работа «Изосим» положила начало авторскому проекту «Лица города». Следующей постановкой была трилогия о выдающихся норильчанах — дикторе телевидения Эдуарде Тараканове, легендарном докторе Евгении Климове и режиссёре, авторе фильма о белой медведице Айке Юрии Ледине. Ребята поставили также спектакль о почётном гражданине города Норильска поэте Юрии Бариеве и восстании в Норильлаге. Создатели проделали огромную исследовательскую работу, и, судя по отзывам, зрители получили сильные эмоции и новые знания об истории Норильска. К сожалению, проект, который осуществлялся на чистом энтузиазме, не был продолжен. Ребята выпустились, колледж покинул и режиссёр Андрей Слизков. Но их спектакли забыть невозможно, и очень жаль, что не велась видеозапись.

Без всякого сомнения, хранить нашу общую память необходимо в любо й форме. И к 95–летию Изосима Чалкина Норильская ЦБС на своей странице в интернете сделала подборку материалов, с которой могут ознакомиться все желающие. А преемником музея закрывшегося Никелевого завода стал музей НМЗ. Очень надеемся, что в его экспозиции есть и материалы о Чалкине.

18 июля, когда город будет отмечать свой 68–й день рождения, мы обязательно помянем Изосима Алексеевича, так символично ушедшего 25 лет назад в День металлурга. И его любимую Лидию, которой не стало 27 декабря 2020 года. А 31 октября этого года ей бы исполнилось 90 лет... Чалкины упокоились на красноярском Бадалыкском погосте. Теперь они навечно вместе. И навсегда остались норильчанами.