Изучаем, чтобы сохранить

В 2022 году по инициативе компании в трёх российских регионах проведены масштабные мероприятия по изучению биоразнообразия экосистем. Полевые работы протекали на территориях производственной активности компании «Норникель» — на Таймыре, в Ямало–Ненецком автономном округе, Забайкалье, в портах Дудинки, Лесосибирска, Красноярска и Мурманска, а также на трассе Северного морского пути. Площадь территории, в пределах которой организован сбор материала, составила около 71,3 тыс. кв. км.

В работе приняли участие более 100 учёных сразу из нескольких ведущих научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук: Институт почвоведения и агрохимии, Институт систематики и экологии животных, Центральный сибирский ботанический сад и Институт биофизики Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».

Базовое исследование биоразнообразия — продолжение работы «Норникеля» и СО РАН, начавшейся в 2020 году с Большой Норильской экспедиции. Изучение природного разнообразия продлится несколько лет. Полученные данные лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.

«Благодаря наличию финансирования мы смогли развернуть по всем регионам очень широкие исследования, в том числе с использованием метагеномного анализа. В ином случае, чтобы определить виды в таком большом количестве образцов, потребовалось бы ещё лет пять потратить только на их обработку», — заявил директор Института систематизации экологии животных СО РАН, руководитель Большой научной экспедиции Виктор Глупов.

А мы же остановимся более подробно на исследованиях территорий Норильского дивизиона компании. Под эгидой Общественной палаты города в спортхолле «Айка» состоялась встреча заинтересованных сторон, на которой были озвучены итоги Большой научной экспедиции.

Границы ожидаемого

Предполагаемая площадь воздействия комплекса предприятий Норильского дивизиона — около 7850 кв. км, но по данным многолетнего мониторинга границы будут изменяться. По информации учёных, предприятия оказывают значительное влияние на окружающую среду в среднем на 5–12 километров от их непосредственных мест расположения. Установлено, что санитарно–защитные зоны предприятий «Норникеля» определены верно, при этом воздействие предприятий на экосистему оказалось меньше ожидаемого.

«В первую очередь мы выявили предполагаемые зоны влияния, где развернули основные исследования и сбор материала. Неожиданностью стал тот факт, что по ряду видов животных и растений влияние оказалось не столь велико, хотя, на первый взгляд, было очевидным. Когда мне говорили, что речь идёт о порядка десяти километрах, я был уверен, что их должно быть несколько десятков. Выяснилось, что это не совсем так. В целом биоценозы оказались очень устойчивы. Такой разброс вызван тем, что зона крайне фрагментарна, разбита, и ровной границы практически нет. Если брать энергетический дивизион (газовые месторождения Мессояха и Пелятка. — Прим. авт.), то там зона влияния — не более трёх километров, в некоторых случаях через километр–два всё начинает ровно идти по видовому разнообразию. Я искренне обрадовался, узнав о «Серной программе». Она предполагает серьёзное очищение воздуха. Очень ждём результатов. Для учёных это уникальный случай. Полученным данным, пожалуй, нигде не будет аналогов», — поделился наблюдениями Виктор Глупов.

Индикаторы экологии

Зимой зоологи провели работы по оценке численности фауны.

«Зимние обсчёты фауны на Таймыре крайне затруднены, из–за экстремальных погодных условий их даже официально не рекомендует проводить Минприроды РФ. Тем не менее необходимые данные нами собраны, во многом благодаря содействию коллег из «Заповедников Таймыра», которые очень хорошо нам помогали», — рассказал заведующий лабораторией экологии сообществ позвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов.

Но основная работа, безусловно, проводилась в короткое заполярное лето. Из представителей животного мира среди прочих было отмечено 66 видов жужелиц и два вида муравьёв. Есть основания полагать, что концентрация загрязняющих веществ на полигонах в местах учёта жужелиц не достигает значений, способных существенно повлиять на свойства экологических сообществ этих напочвенных жуков.

Вид животных, который очень хорошо подходит под индикаторный и данные по которому можно использовать для оценки состояния биоценозов, — это муравьи. В зонах, где наблюдается высокое, интенсивное воздействие, муравейники можно даже и не найти. В окрестностях Норильска и Кайеркана отмечено низкое скопление муравьев. В Талнахской же группе объектов зона ощутимого воздействия предприятий на популяцию муравьёв не превышает радиуса трёх километров.

В ходе маршрутных учётов выявлено восемь видов млекопитающих: белка, горностай, заяц–беляк, лисица, песец, росомаха, соболь, норка, а также два вида промысловых тетеревиных птиц — белая куропатка и тундряная куропатка. Самым многочисленным видом является заяц–беляк.

«Анализ распределения индикаторных видов (заяц–беляк и куропатка) на исследуемой территории показал, что в зоне значительной близости или внутри санитарных защитных зон предприятий численность видов крайне низкая. На фоновых территориях численность индикаторных видов достаточно высокая. В поясах среднего воздействия и на фоновых участках она, как правило, различается незначительно», — подсчитали учёные.

В целом проведённые исследования показали, что основное негативное воздействие для окружающей экосистемы — это нарушение растительного и почвенного покрова. В растительном покрове выявляются признаки нарушений вследствие эксплуатации линейных объектов (автодороги и ЛЭП). На исследуемой территории много временных дорог, которые, повреждая напочвенный покров, способствуют деградации кустарниковых зарослей и развитию заболачивания. Тем не менее на территории Норильского дивизиона были выявлены участки с развитым травяным покровом с высоким видовым разнообразием травянистых многолетников и даже лиственничных лесов и зарослей ольховника.

Полезные бактерии

Для изученных промышленных районов вокруг Норильска уже определены виды, которые могут служить индикаторами значительного воздействия. Их малочисленность говорит об экологической обстановке, требующей принятия природоохранных мер. Также установлены виды фоновых условий, появление которых после природоохранных мероприятий доказывает успешное восстановление природы.

В почве и водоёмах Норильского промышленного района выявили рост числа бактерий–очистителей. Учёные обнаружили, что в районах интенсивного промышленного воздействия водная биомасса не снижается, а увеличивается за счёт бактерий. Только два из 15 озёр в Норильском промышленном районе оказались сильно закисленными, остальные находятся в неплохом состоянии.

Севморпуть

Исследования коснулись и состояния Северного морского пути от Мурманска до Дудинки. Специалисты на борту судов прошли весь маршрут, круглосуточно наблюдая за животными, и не отметили практически никаких негативных воздействий на пути следования.

«В портах встречались синантропные виды (организмы, образ жизни которых связан с человеком), а по пути следования были замечены и очень редкие, и краснокнижные виды. С птицами всё благополучно. Специалисты, которые ранее работали и в Антарктиде, и в высоких широтах, сразу сказали, что воздействие практически никакое», — сказал Глупов.

Однако он отметил, что шум крупнотоннажных судов сильно влияет на некоторые виды животных, и им приходится покидать такие зоны.