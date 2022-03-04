Из-за острого дефицита жилых помещений муниципалитет Норильска изменит правила выдачи квартир

Как пояснил начальник муниципального управления жилищного фонда Кирилл Демидов, в настоящее время на территории наблюдается острый дефицит жилых помещений, в связи с чем принято решение практически приостановить выдачу квартир гражданам по договорам коммерческого найма. Теперь на жилые помещения по комнайму смогут претендовать лишь следующие категории норильчан:

– граждане, состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами (их филиалами, обособленными подразделениями), независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенными на территории Норильска, с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в Норильске, и проживающие в жилых помещениях по договорам коммерческого найма или договорам найма жилых помещений в общежитии (в том числе в случае прекращения указанных договоров), расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

– собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, получившие возмещение за жилое помещение (в связи с необходимостью оперативного расселения аварийных домов и предоставления дополнительного времени для решения жилищного вопроса);

– граждане, состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами (их филиалами, обособленными подразделениями), независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенными на территории посёлка Снежногорск;

– граждане, состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами (их филиалами, обособленными подразделениями), независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенными на территории Норильска, и проживающие в жилых помещениях по краткосрочным договорам коммерческого найма, предоставленных им в связи с наличием трудовых отношений, срок действия которых истёк.

Что касается норильчан, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые ранее могли получить квартиру по коммерческому найму, теперь они смогут претендовать только на жилые помещения манёвренного фонда сроком на два года.

«Сейчас мы вынуждены принимать подобные непопулярные решения, поскольку свободных жилых помещений в Норильске практически не осталось. Поэтому в первую очередь мы должны обеспечить жильём тех, кто переселяется из аварийных домов, сокращать очередь на социальный наём. Пока не будут введены в эксплуатацию новые жилые дома, ситуация вряд ли изменится», — отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Предложенные изменения в положения о квартирах по коммерческому найму и жилье манёвренного фонда члены комиссии одобрили. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.