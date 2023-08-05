Я б в полицию пошёл

Люди в погонах

«Заполярка» выяснила, как происходит зачисление на службу в полицию, какие требования предъявляют кандидатам и как поощряют стражей порядка. Обо всём этом журналистам рассказал заместитель начальника Норильского ОМВД майор полиции Сергей Гулак.

Норильское подразделение — второе по численности в регионе после Красноярска. Его штат насчитывает более 600 должностей аттестованного личного состава — это люди, которые носят погоны и имеют специальные звания сотрудников полиции. Сейчас в Норильске готовы принять на службу участковых уполномоченных, следователей, дознавателей, бойцов патрульно–постовой службы. В основном должности освобождаются по мере увольнения сотрудников по выслуге лет с правом получения льготной пенсии.

На встрече с представителями СМИ Сергей Гулак перечислил основные квалификационные требования к будущим сотрудникам Норильского ОМВД. Дня начала возраст кандидата на замещение должностей старшего или среднего начальствующего состава (офицерские должности) должен находиться в пределах 18–40 лет. Если раньше для поступления на службу гражданин обязательно должен был иметь высшее юридическое образование, то сейчас оно необходимо тем, кто хочет стать следователем или дознавателем. Для замещения иных должностей среднего начальствующего состава, по которым присваивается звание до капитана полиции включительно, кандидату достаточно иметь среднеспециальное образование. Например, техническое или юридическое. А для поступления на службу в батальон ППС на должности младшего начальствующего состава достаточно окончить 11 классов.

На что точно обратят внимание — на факт привлечения к административной или уголовной ответственности. Правонарушителям сразу откажут, ведь по своим морально–деловым качествам кандидаты должны соответствовать высокому званию стража порядка.

– Есть важное обстоятельство, относящееся к прохождению кандидатом военной службы по призыву. Конечно, служба в армии имеет определяющее значение для сотрудника органов внутренних дел. Но есть нюанс. Если гражданин на момент призыва был признан временно не годным к службе ввиду заболевания, а к тому времени, как он решил поступить в полицию, состояние его здоровья перестало вызывать вопросы, его кандидатуру будут рассматривать в общем порядке, — пояснил майор полиции.

Отборные кадры

Для того чтобы стать полицейским, гражданину следует обратиться в Норильский ОМВД и предоставить все необходимые документы — паспорт, водительское удостоверение, военный билет, документы об образовании. После этого кандидат получает направления на военно–врачебную комиссию и специальное психофизиологическое обследование, в том числе с применением полиграфа. Если эти этапы отбора пройдены успешно, проводится дополнительная проверка, в том числе по оперативно–справочному учёту. Далее принимается решение о том, рекомендовать или нет данного гражданина на замещение вакантной должности.

– Сейчас на разных этапах отбора у нас находятся восемь кандидатов из числа гражданской молодёжи, ещё 25 человек — действующие сотрудники из других регионов, готовятся к переводу в Норильск, — рассказал Сергей Николаевич.

Кандидат, преодолевший все стадии отбора, получает статус стажёра и пребывает в этом качестве в течение нескольких месяцев. Главная цель стажировки — выяснить, может ли человек справиться с возложенными на него служебными обязанностями. Только после успешного прохождения итогового испытания кандидат назначается на должность, и ему присваивается первое специальное звание.

Затем следует новый важный этап — подготовительные курсы в специальном центре. Новоиспеченный полицейский изучает теорию и посещает практические занятия. Например, осваивает навыки владения табельным оружием. После сдачи экзаменов сотрудник получает свидетельство о прохождении первоначальной подготовки и может в полном объёме приступить к служебной деятельности.

Лишним не будет

Размер денежного довольствия зависит от оклада сотрудника по должности и званию, выплат за выслугу лет, квалификационное звание, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Поскольку Норильск относится к районам Крайнего Севера, здесь денежное довольствие начисляется с учётом повышающего коэффициента 1,8. Также на итоговую сумму влияет северный стаж — надбавка составляет до 80% при требуемой выработке.

– В прошлом году постановлением правительства РФ денежное довольствие было увеличено до конца сентября 2023 года. В этом году идет работа над аналогичным законопроектом, — отмечает Сергей Гулак.

Ещё одно преимущество — льготная выслуга лет. В Норильске один год службы засчитывается за два. Следовательно, чтобы получить право на пенсию, в Заполярье потребуется прослужить десять лет, а на материке — в два раза больше.

Раз в год сотруднику полиции и одному из членов его семьи оплачивается дорога к месту проведения основного отпуска в пределах Российской Федерации и предоставляются дни на дорогу в зависимости от вида используемого транспорта. Вместе с тем сотрудник имеет право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. Один раз в год оплачивается проезд к месту использования отпуска и обратно неработающим членам семьи сотрудника (супругу, супруге, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с ним).

– Сотрудники, отличившиеся при исполнении повседневных служебных обязанностей, могут быть отмечены как со стороны ГУ МВД России по Красноярскому краю, так и на уровне министра внутренних дел. Чтобы награда нашла своего героя, мы готовим специальный документ — представление на поощрение, где расписаны все его заслуги в раскрытии того или иного преступления. Затем направляем представление в Красноярск. Начальник краевого ведомства может решить поощрить сотрудника самостоятельно или переслать документы на рассмотрение в МВД России. Один из видов наград — почётная грамота министра внутренних дел, к которой прилагается премия в размере половины оклада денежного содержания. Наградой более высокого ранга может являться, например, медаль «За доблесть в службе». В этом случае размер денежной премии составит уже целый оклад денежного содержания. Также в Красноярском крае есть практика поощрения полицейских, отказавшихся от взятки. Сотрудник получает премию в размере половины предложенной суммы.

Послужной список

Полицейские не только пресекают и раскрывают преступления, охраняют общественный порядок, но в любых обстоятельствах одними из первых приходят на помощь гражданам. «Заполярка» неоднократно писала об этом на своих страницах. Напомним о некоторых достойных поступках.

В июле 2021 года старший сержант полиции Николай Егоров участвовал в эвакуации жителей общежития на Молодёжном проезде, где произошёл пожар. Женщине с ребёнком на руках не удавалось спуститься с восьмого этажа по пожарной лестнице. Полицейский помог норильчанке покинуть опасное для жизни помещение. За свой поступок Николай Егоров удостоен медали МВД «За спасение погибавших».

Совсем недавно, в июле 2023 года, сотрудники патрульно–постовой службы отговорили 52–летнюю норильчанку от попытки суицида. Женщина сидела на краю крыши одного из домов на улице Орджоникидзе и с кем–то очень эмоционально разговаривала по телефону. Её заметил очевидец и сообщил об увиденном полицейским. На место происшествия прибыл экипаж ППС. Норильчанка уже свисала с крыши, держась за её край. Сотрудники полиции вытянули женщину обратно, отвели на безопасное расстояние и постарались успокоить. Та пояснила, что причиной отчаянного поступка стал конфликт с супругом. Бойцы ППС передали её прибывшей бригаде скорой помощи.

Приглашаем на службу!

Если вас вдохновил пример мужества и доблести норильских полицейских и вы готовы пополнить их ряды, обращайтесь по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, каб. 315, тел.: 47–24–38, 47–24–39, 34–76–22 (отдел кадров), 22–96–14 (отдельный батальон патрульно–постовой службы полиции).