Я бы мульт нарисовал, пусть меня научат

Программа обучения будет состоять из практических занятий, на которых рассмотрят такие темы, как организация работы с детьми; ошибки, которые допускают педагоги и дети при работе над мультфильмами; основы сценария и драматургии, съёмки, монтажа и озвучивания, работа с детьми в технике «пикселяция». Также на занятиях будет освоена теория, которая пройдёт в виде лекций.

Занятия будут вести ведущие педагоги из Красноярска, Новосибирска и Москвы.

По завершении курса участники получат сертификаты.

Чтобы принять участие в обучении, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Дополнительная информация по телефону 8-983-19-77-827.