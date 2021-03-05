МАУ ИЦ «Норильские новости»

Я бы мульт нарисовал, пусть меня научат

Я бы мульт нарисовал, пусть меня научат

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Я бы мульт нарисовал, пусть меня научат

КДЦ им. Высоцкого приглашает педагогов творческих коллективов, а также анимационных студий на обучающую программу, которая пройдёт в рамках «Мультистории на «Каникулах».

Я бы мульт нарисовал, пусть меня научат

Программа обучения будет состоять из практических занятий, на которых рассмотрят такие темы, как организация работы с детьми; ошибки, которые допускают педагоги и дети при работе над мультфильмами; основы сценария и драматургии, съёмки, монтажа и озвучивания, работа с детьми в технике «пикселяция». Также на занятиях будет освоена теория, которая пройдёт в виде лекций.

Занятия будут вести ведущие педагоги из Красноярска, Новосибирска и Москвы.

По завершении курса участники получат сертификаты.

Чтобы принять участие в обучении, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Дополнительная информация по телефону 8-983-19-77-827.

5 марта в 09:35 300
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