Я нужен здесь

Сколько себя помнит, Евгений Владимирович всегда хотел связать свою жизнь со спортом. С 3–го класса он серьёзно занимался волейболом в родной деревне Семенниково Ермаковского района Красноярского края. Как член сборной муниципалитета регулярно выезжал на региональные соревнования и в 15 лет получил разряд кандидата в мастера спорта.

— Тогда мама меня спросила, чем я хочу заняться после окончания школы. Я хотел делать что–то полезное — приобщать к спорту молодое поколение. Мама посоветовала идти в преподаватели. И в 2004 году я поступил в Минусинский педагогический колледж. Получив специальность «учитель ОБЖ и физкультуры», трудоустроился в школу в селе Верхнеусинском в Ермаковском районе. Взаимодействовать с детьми у меня получалось неплохо, а вот адаптация в качестве молодого педагога шла трудно. Даже задумывался, не ошибся ли в выборе профессии, — рассказывает Евгений Владимирович.

Спустя год после начала работы он отправился служить по призыву в бердскую отдельную бригаду специального назначения. Герой статьи, отмечает, что прошёл там хорошую подготовку, но был рад, когда в 2010 году наступила демобилизация. Понял, что армейская романтика ему не подходит, пора возвращаться на гражданку к привычной работе. Ещё пять лет он преподавал физкультуру в верхнеусинской школе, а потом захотел перемен. Подумал, почему бы не переехать в другой город? Выбор пал на Норильск, где жил брат Евгения.

— Первые три месяца в Норильске пробовал работать в разных сферах, но понял, что тянет обратно к преподавательской деятельности. По рекомендации пришёл на собеседование. Директор спросил, почему я в колледже не стремился получить красный диплом. Я ответил, что умение преподавать от цвета диплома не зависит. Учитель — это призвание. Одно дело — знать теорию, и совсем другое — обучать детей на практике, — уверен Евгений Владимирович.

Уроки в удовольствие

И с 2015 года Евгений снова начал преподавать — сначала ОБЖ, а затем физкультуру.

— Контакт с учениками нахожу легко. С ребятами младшего возраста немного сложнее, они ещё не привыкли к школьной атмосфере. Считаю, что найти подход можно к каждому. Работу люблю, всегда иду на урок с удовольствием. Когда дети довольны, я тоже рад. Есть такие классы, на занятиях с которыми отдыхаю душой, — отметил норильчанин.

Один из самых непростых этапов Евгений Владимирович преодолевал, когда впервые получил классное руководство над 8 «В». Первый опыт дался нелегко, зато пошёл на пользу.

— На материке у меня не было классного руководства. В норильской школе мне сразу пришлось заменить коллегу на время болезни и взять под опеку его восьмиклассников. Мы с подростками долго привыкали друг к другу. В 2016 году я снова получил 8–й класс, который должен был довести до окончания школы. Дисциплина и успеваемость у этих ребят хромали. К концу 9–го класса мы справились со всеми проблемами. Старался работать сообща с родителями подопечных, чтобы мы все вопросы решали вместе. Я командный игрок и приучил к этому всех. Решил дать подросткам больше ответственности за поступки, и это сработало. Для мальчиков в классе смог стать положительным примером. Я строгий, требовательный и справедливый педагог. Свой первый выпуск всегда вспоминаю с улыбкой, — делится преподаватель.

Все за одного

Евгений сразу как устроился в школу, организовал секцию по волейболу. Вместе с коллегой они стали формировать команды, которые регулярно будут отстаивать честь школы на городских и краевых турнирах.

— Я взял на себя работу с девичьим составом, а мой коллега — с юношами. Набрали ребят из 4–х классов. Спустя два года они начали выступать на соревнованиях. После дебюта мои подопечные всегда в тройке лидеров. Два года назад выезжали на краевой турнир, вернулись с серебряными медалями. Сейчас основной состав команды уже в статусе выпускников. Перед уходом на СВО я был их классным руководителем. Девушкам пришлось входить в новый соревновательный сезон без тренера, — рассказывает Евгений.

Наставнику пришлось помогать воспитанницам на расстоянии. Находясь в зоне проведения специальной военной операции, он разрабатывал методику проведения занятий и отправлял своим спортсменкам. А налаживать тренировочный процесс школьницам пришлось самостоятельно.

— В прошлом году девушки учились в 10–м классе. В начале октября 2022 года меня мобилизовали, это был разгар тренировочного сезона у волейболистов. Капитан команды взяла всю подготовку спортсменок на себя. Девушка хочет связать свою жизнь с тренерской деятельностью и педагогикой. Я уже начал её обучать методике преподавания. Благодаря ей и ещё двум спортсменкам команда сохранила свой настрой и не распалась. Пока меня не было, они проделали огромную работу — сами сыгрывались, разбирали ошибки на тренировках, вырабатывали тактику борьбы, вышли на городские соревнования и заняли 2–е место. Горжусь своими воспитанницами! — отмечает Евгений Владимирович.

Жди меня, и я вернусь

В сентябре 2022 года Евгений жил привычной жизнью, разрабатывал учебные и тренировочные планы, готовил волейбольную команду к новому соревновательному сезону. Звонок от завуча школы вечером 1 октября изменил всё.

— Было предчувствие в сентябре, что попаду под мобилизацию, но до последнего не собирал тревожный чемодан. 1 октября завуч сообщил, что надо явиться в школу за повесткой. И уже на следующий день я уехал в Омск, в учебный центр. Семья очень переживала. Дома осталась супруга с двумя детьми. Сейчас моя дочь в 6–м классе, сын — в 11–м. Жена преподает в той же школе. Коллеги поддержали нас морально и материально, пришли меня провожать. Иногда получается пообщаться по видеозвонку. Все переживают за меня — родственники, друзья, коллеги и воспитанники. Сейчас чаще удаётся отвечать на звонки и сообщения, — рассказывает Евгений.

Школьники пишут письма любимому учителю и передают их его супруге. Она формирует посылки и отправляет мужу. Евгений бережно хранит все послания. Однажды он чуть не потерял весь архив писем — в течение нескольких часов шёл проливной дождь, и в результате разгула стихии пришлось сушить весточки от близких, чтобы сохранить.

Когда норильчанин приехал в свой первый отпуск, в родной школе его встретили овациями. Педагог стал почётным гостем на торжественной линейке.

— Встреча получилась очень эмоциональной. Никто не ждал моего прибытия. Я поднял Государственный флаг РФ под аплодисменты, и мы все вместе спели гимн. А потом ребята не утерпели и подбежали ко мне, чтобы обнять или пожать руку, — делится впечатлениями мужчина.

Встретился Евгений и с главой города Дмитрием Карасевым. В ходе беседы мужчина рассказал о бытовых условиях, снабжении и обеспечении гумпомощью.

Мобилизованный рассказал, что с вещевым и продуктовым довольствием проблем нет. Гуманитарную помощь выдают регулярно. Правда, не всегда удаётся понять, откуда она поступает. Сейчас есть потребность в маскировочных изделиях ручной работы. Он связался с норильскими мастерами и надеется, что увезёт с собой сети, костюмы и нашлемники.

Дмитрий Карасев подчеркнул, что поддержка земляков в это непростое время — одна из первоочерёдных задач. Мобилизованным норильчанам оказывается всяческое содействие.

В отпуске наш герой пробудет 14 дней без учёта дороги. За такой короткий срок нужно успеть повидать всех, кто ждёт его возвращения. Дети не отходят от папы — очень соскучились, никак не могут наговориться и наобниматься. Евгений, конечно же, хочет скорее вернуться к своей привычной работе — учить детей.

— Даже сейчас мне сложно принять тот факт, что я вынужден находиться в зоне СВО. Стараюсь не поддаваться эмоциям, бывает, не хочется никого видеть и слышать. В такие моменты отстраняюсь от сослуживцев, думаю обо всех, кто ждёт моего возвращения. Это помогает. Я не всегда нахожусь на «передке». Сейчас обеспечиваем охрану в тылу. Но, бывает, сопровождаем колонны или грузы за ленту. У меня было шесть выездов. Когда попадаешь под обстрел, испытываешь сильную тревогу. Накопилась за этот год большая усталость. Я даже поседел за это время. Но стараюсь держать себя в руках и исполнять свой долг. Сдаться — самый лёгкий выбор, — уверен Евгений.

Фото из личного архива героев публикации