Янтарное ожерелье России

Побывать в Калининграде–Кёнигсберге я мечтала давно. С тех пор когда отец–ветеран рассказывал нам с сестрой о войне, показывал свои боевые и трудовые награды, этот город меня манил. Среди его наград была одна, которая привлекла моё внимание и осталась в памяти, — медаль «За взятие Кёнигсберга». Отец в составе своего авиаполка брал город в 1945 году, а я побывала в этих местах спустя

78 лет... Здесь столкнулись история страны и история отдельно взятой семьи. Для других Калининград привлекателен как самый западный и самый удивительный город России. За столетия существования в нём переплелись европейская и российская истории: две истории, две культуры гармонично объединились в архитектуре, музыке, образе жизни горожан.

Самая удобная, быстрая и недорогая поездка в Калининград — на самолёте. Вы летите с территории России в российский город, не пересекая наземные границы, поэтому достаточно иметь только общегражданский паспорт. Самолёт прибывает в международный

аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны. Когда стюард объявил о прибытии, сразу захотелось как–то собраться, подтянуться, чтобы соответствовать объявленному титулу. Пропускная способность авиагавани — 1250 пассажиров в час (850 на внутренних авиалиниях, 400 — на международных авиарейсах) — свидетельствует о неутихающем интересе туристов к этому месту. Добираться до города удобно: автобусы, такси, частные маршрутки. Меня встретил водитель от принимающей местной турфирмы, по пути он поведал мне очень много полезной информации, которой я тут же воспользовалась, начав «освоение» новых территорий.

Знакомство с городом

Гостиница «Калининград», где я разместилась, находится в самом центре города вблизи от многих достопримечательностей, которые хотелось увидеть. Уже из окон номера открываются потрясающие виды на остров Канта и Дом советов. Здание последнего возвышается на Центральной площади над рекой Преголей. Высота его — около 70 м. Именно здесь в 1255 году и был заложен замок Кёнигсберг (в переводе — «королевская гора»), давший начало городу. Вначале это было деревянное укрепление. Оно не раз подвергалось нападениям, пожарам, разрушениям. Со временем перестраивалось, видоизменялось, на смену дереву приходили другие строительные материалы — камень, кирпич. В конце концов он стал замком прусских королей, облик которого окончательно сформировался к началу XVIII века. Здесь проходили коронации, принимались послы, в том числе и великих князей Московских; его посещал Пётр I; здесь жили и русские губернаторы, временно управлявшие Кёнигсбергом в период Семилетней войны. Во время Второй мировой войны замок сильно пострадал. Поскольку было принято решение снести остатки замка, теперь о его облике можно судить только по историческим документам. Но центр города так и остался на этом месте. В начале 1970–х годов здесь началось строительство Дома советов. Возведённое, но без отделки здание считается одним из самых узнаваемых архитектурных атрибутов и главным долгостроем города. В настоящий момент оно находится в процессе сноса.

Рыбная деревня

Локация, расположенная в живописном месте на берегу реки Преголи, была задумана как комфортное место отдыха для горожан и туристов, напоминающее посетителям об историческом прошлом города. Раньше на этой территории располагалось поселение рыбаков, отсюда и возникло название «Рыбная деревня». Тут есть занимательные скульптуры, с которыми обязательно нужно сфотографироваться. Это шкипер с обезьянкой на плече; девушка, выглядывающая из–за двери. Летом от причала Рыбной деревни отправляются прогулочные кораблики, путешествуя на которых можно полюбоваться достопримечательностями с воды. Отсюда по Медовому мостику прямая дорога ведёт на остров Иммануила Канта.

Остров Канта

Имя Канта сакральное для Калининграда. Возле кафедрального собора покоится прах великого философа; памятник Канту установлен в парке возле Балтийского федерального университета, да и сам университет тоже назван его именем. Почему же? Кант — немецкий философ эпохи Просвещения, известный всему миру своим категорическим императивом: «Не делай другому того, чего не желаешь себе», родился в Кёнигсберге в год его образования. В 1724 году три города Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф, выросшие вокруг крепости–замка, объединились в единый город. Символично, что этот дух соединения разнообразного, слияния независимого оказался ведущим мотивом философии Канта. Кстати, Кант четыре с половиной года был подданным Российской империи — в годы правления императрицы Елизаветы Петровны.

Кафедральный собор — обязательное место для посещения на острове Канта. Он представляет собой величественное здание высотой 75 м. Построен собор из красного кирпича двойного обжига. В 1717 году здесь был установлен первый орган, сгоревший при штурме Кёнигсберга в 1945 году. Однако в 1990–е годы его восстановили, а сейчас органный комплекс собора, воссозданный в декабре 2007 года по чертежам довоенного времени мастерами известной немецкой фирмы «Александр Шуке», состоит из малого органа и большого органа. Непременно нужно побывать здесь на концерте. Бесподобно звучащие органы, украшенные художественной резьбой, движущимися фигурками и гербом Кёнигсберга, порадуют и слух, и глаз.

Если хотите поближе узнать этот город — ищите хомлинов! Хомлины — это семейство милых крохотных человечков, которые «разбежались» по всему городу: каждый из них находится рядом с какой–то городской достопримечательностью. Всего их семь, потому что семьЯ. Первый хомлин — дедушка Карл поселился в городе на Медовом мосту в 2018 году. Считается, что днём они живут среди людей, а по ночам из–под их рук рождаются изделия из янтаря. Их не стоит бояться, поскольку мифологические существа приносят только радость и счастье. Придумала эти фигурки местная творческая пара Андрей Слепков и Наталья Шевченко. Жители города заботятся о маленьких латунных человечках, вяжут для них шапочки и шарфики.

Музей Мирового океана

Так и хочется написать название этого музея полностью заглавными буквами. Он того вполне заслуживает. Место интересное и масштабное: размеры комплекса, количество экспонатов, разнообразие судов и музейные строения. Музей появился в Калининграде в 1990 году и расположился вдоль главной городской реки Преголи на набережной Петра Великого. Комплекс постоянно реконструируется и расширяется. В настоящее время строится главный корпус Музея Мирового океана под названием «Планета Океан». Это огромное сферическое сооружение с зеркальной поверхностью, внутри которого сооружено множество аквариумов. Музей располагает уникальными коллекциями кораллов и раковин морских моллюсков, удивит самым крупным в России скелетом кашалота, который был обнаружен у берега Балтийской косы. Здесь можно вблизи увидеть огромные корабли, маяки и подлодки. Нам было интересно побывать на экскурсии на исследовательском судне «Витязь».

Светлогорск

Интересные места, заслуживающие внимания, есть не только в самом Калининграде, но и в области. В начале сентября мы застали совершенно летнюю жару, которая не является обычной для этих мест — Балтика всё–таки. Погода позволила даже несколько раз искупаться в прохладных водах Балтийского моря. Приморский Светлогорск поразил меня необыкновенной красотой и светскостью. Всё вокруг какое–то нереально уютное, чистое, красивое... Знакомство с городом началось со ставшего известным на всю страну «Янтарь–холлом», где теперь уже традиционно проводят фестивали «Голосящий КиВиН». В этом янтарном краю многие названия содержат слово янтарь, что совершенно нормально. 90% мировой добычи приходится на Калининградскую область. Янтарь — настоящее богатство этой территории. Здесь и воздух потрясающий, обладающий целебными свойствами. У меня создалось такое впечатление, что я, вдыхая этот морской воздух, густо приправленный чсосновым запахом, потребляю его как волшебный эликсир, наполняющий лёгкие здоровьем. В парках и лесных массивах города произрастает более 1200 различных видов деревьев и кустарников. Не напрасно Светлогорск является самым крупным курортом на Калининградском взморье.

Куршская коса

После Светлогорска рано утром следующего дня нам предстояла поездка на Куршскую косу. Куршская коса — это один большой национальный парк, въезд на его территорию платный. Куршская коса представляет собой узкую и длинную песчаную полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. 98 км (российская часть составляет 48 км) косы простирается от нашего Зеленоградска до литовского города Клайпеды. Ширина этой «полоски» колеблется от 400 м до 3,8 км. Название косы происходит от названия древних племён куршей, живших здесь до колонизации Пруссии немцами. На самом деле коса — это полуостров, так как в районе Клайпеды находится пролив, соединяющий Куршский залив и Балтийское море, по которому в Куршский залив и обратно проходят суда. На Куршской косе есть несколько точек, где непременно нужно задержаться.

На 23–м км в посёлке Рыбачьем находится один интересный и обязательный для посещения пункт маршрута. «Фрингилла» — полевой стационар орнитологической станции, место, где проходят миграционные пути миллионов перелётных птиц. Тех из них, которые попадают в установленные здесь сети, окольцовывают. Биостанция доступна для посещения с мая по октябрь. Учёные же работают круглый год, проводя многочисленные научные исследования.

Следующее, что мне хотелось увидеть в этой поездке, — это Танцующий лес. На вопрос, почему лес на Круглой дюне начал «танцевать», пытается ответить множество версий. Одна из самых правдоподобных: сосны в этом месте склоняются на восток, уступая силе и напору ветров, дующих с моря. Стволы деревьев изогнулись настолько причудливо, что напоминают произведения художника–авангардиста.

Побывали мы и на высоте Эфа, которая названа так в честь дюнного инспектора Франца Эфа, деятельность которого была посвящена закреплению подвижных дюн. Дело в том, что в XVIII веке прусские жители срубили деревья на косе, после чего песчаные дюны под влиянием сильного ветра стали перемещаться. Песком засыпало дома и уничтожило 14 посёлков. Это одна из вершин Ореховой дюны. Высота её — 40 м. Долго пришлось идти пешком к специально оборудованной площадке, с которой открывается прекрасное обозрение на окрестные дюны и море. Отклоняться от тропы строго запрещено, так как можно повредить корневую систему леса, которая сдерживает перемещение дюн.

Зеленоградск

Зеленоградск — небольшой город с населением в 16,5 тысячи человек. Славится своей просторной набережной, мягким песчаным пляжем и ухоженными улицами. Здесь можно прекрасно отдохнуть на побережье, посетить множество музеев и полюбоваться архитектурным наследием Восточной Пруссии. Оказалось, что это кошачий город — кошки здесь везде, как живьём, так и в различных архитектурных формах. Даже есть музей кошек «Мурариум», насчитывающий около 4000 экспонатов. Эта любовь к кошкам вполне обоснованна: когда–то они спасли город от нашествия крыс и мышей, которые уничтожали продукты и разносили инфекции.

Замок Шаакен

Издревле в этом краю возникали многочисленные орденские замки. В нашей насыщенной событиями программе была экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках». Побывали мы в старинных замках Шаакен и Вальдау. Шаакен — замок, возведение которого датировано XIII веком. Он почти не пострадал во время Великой Отечественной войны. Когда–то в замке располагался приют для немецких детей–сирот. После войны замок использовался как конюшня, в 1990–х в нём жили переселенцы. Понятно, что при таком разнообразном использовании укрепление постепенно ветшало и разрушалось. Сегодня это скорее руины замка, однако место исключительно атмосферное. В 2000–х комплекс был передан в частные руки. В замке проводятся экскурсии для туристов, открыта музейная экспозиция. Размещённые в подвале средневековые орудия пыток рассказывают о нелёгком труде палача, а во дворе проводятся рыцарские бои.

Сыроварня

Бывшая конюшня на подворье замка была превращена в сыроварню. Внешне сыроварня очень привлекательна. Чтобы наладить производство, нынешние его владельцы всё реконструировали, заменили перекрытия, подвели коммуникации, сохранив при этом аутентичное оформление.

«Шаакен Дорф» — небольшое семейное производство, основанное в 2014 году. Здесь выпускают 12 сортов сыра, варят его по уникальным технологиям. Некоторые рецепты найдены в архивных записях и доработаны, в результате чего получается вкуснейший продукт. На экскурсии знакомят с секретами производства, позволяя заглянуть в цеха, показывают, как созревают в хранилище сырные головы. А в конце приглашают на дегустацию, где научат правильно (в определённом порядке) тестировать сыр. В магазине вы выберете отличные отпускные гостинцы: разные сорта сыра, марципаны, конфеты местного производства.

Янтарный

Янтарный — это небольшой населённый пункт, расположенный приблизительно в 50 км от Калининграда. На его территории находятся внушительные запасы янтаря, а Янтарный комбинат — крупнейшее в мире предприятие по его добыче. Изредка на побережье случаются так называемые янтарные бури, во время которых на берег моря выносит золотистые камни. Можно попытать счастья и самому найти их в песке. В посёлке раз в год даже проходит чемпионат по сбору янтаря. Большинство туристов приезжают сюда ради посещения смотровой площадки действующего Приморского карьера, где, собственно, добывают янтарь. Здесь можно увидеть янтарную пирамиду, яблоньку с янтарными яблочками, порыться в янтарной песочнице. Всё здесь традиционно янтарное. Я не могла пройти мимо ресторана «Янтарная легенда», где люстры, картины, посуда, мозаика на столах сразят вас янтарным свечением.

Параллельно линии моря тянется янтарный променад, открытый в августе 2014 года как объект туристической инфраструктуры. Он полностью пешеходный, выполнен из сибирской лиственницы, имеет деревянные перила. Протяжённость променада — около двух километров.

Гастрономические прелести

Калининград — это то место, где можно побаловать самого взыскательного гурмана. Всюду по городу располагаются кафешки с европейской выпечкой. Летом столики вынесены на улицу: можно одновременно наслаждаться вкусностями из местной пекарни и окружающими красотами. Особенно мне понравился ремесленный крендель с сыром вкупе с замечательным облепиховым чаем. Эта полезная ягода цвета янтаря ещё одна достопримечательность, которой также славится край. Из еды посерьёзнее рекомендую попробовать клопсы, немецкие колбасы, суп из рубца и строганину из пеламиды, которую можно встретить только в Калининградской области. Из рыбы в особенности хорош копчёный угорь. Как и северяне, калининградцы уважают корюшку и оленину. А в качестве десерта популярен кёнигсбергский марципан. Ещё в бывшей немецкой вотчине лучшее пиво. А калининградские шпроты увезите с собой как сувенир.

Подарки из отпуска

Покинуть это место без подарков и сувениров, напоминающих о путешествии, невозможно. Первое, что нужно везти из Калининграда, — это янтарь. Янтарные покупки лучше совершить непосредственно в месте его рождения. В посёлке Янтарном мы побывали в частной ювелирной мастерской «Янтарная лагуна», где я приобрела декоративные кожаные браслеты, декорированные светлым и тёмным камнем, а также янтарные серьги с интересными вкраплениями–рисунками. Выбор сувениров и прикладных вещей очень разнообразен: помимо ювелирных украшений, столовые приборы, пепельницы, пробки для бутылок, янтарное мыло, различные панно — от разнообразия разбегаются глаза.

Вполне европейский подарок — Тильда, забавная текстильная кукла. Её создателем является норвежка Тони Финнангер. Игрушки–тильды стали очень популярны по всему миру.

Угостите близких марципанами — лакомством из миндальной муки и сахарного сиропа. Мы побывали в Музее марципана, там же продегустировали эти сладости. А купить их можно в магазинчиках с говорящим названием «Марципановый домик».

Увезите «Старый Кёнигсберг» с собой. На месте непосредственного производства можно купить известный коньяк с фирменными логотипами бренда на бутылке.

Каждый выбирает для себя: тихий пляжный отдых или активное перемещение по городам и весям. Для меня это всегда движение. В этом году получилось совместить и первое, и второе — это просто замечательно. Просматриваю фотографии, и они возвращают меня к ярким событиям лета, свершившимся в разных регионах России, где я успела побывать.

Фото Ларисы Фоменко и с сайтов pro калининград, rossaprimavera