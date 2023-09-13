Явка на выборы на Таймыре составила более 37%
Явка на выборы на Таймыре составила более 37%
В администрации Таймыра сообщили, что в муниципальном районе подвели итоги трёхдневного голосования на выборах губернатора Красноярского края, депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов пятого созыва, депутатов Дудинского городского Совета депутатов пятого созыва и Караульского сельского Совета депутатов пятого созыва.
Так, на выборах руководителя региона больше всех голосов набрал Михаил Котюков, за его кандидатуру проголосовали свыше 63% северян.
По партийным спискам на выборах в депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов пятого созыва вышла вперёд Всероссийская политическая партия «Единая Россия».
В состав Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов пятого созыва были выбраны: Мария Жеребьёва, Надежда Ямщикова, Юлия Дудко, Ольга Балабанова, Сергей Скорин, Вадим Вэнго, Олег Рогуленко, Денис Хлудеев, Александр Иванов и Анна Бетту.
Дудинский городской Совет депутатов пятого созыва сформирован в следующем составе: Борис Садовников, Владимир Исаев, Ольга Данилкина, Инна Бухарева, Алексей Рубан, Семён Яптунэ, Рамиль Хайруллин, Николай Шамаров, Светлана Геценок, Сергей Бородин, Виталий Хлудеев, Эдуард Лебедев и Татьяна Кириллова.
Жители сельского поселения Караул в эти дни также выбирали депутатов Караульского сельского Совета пятого созыва. Подсчёт голосов продолжается.