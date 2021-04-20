Эффективность вакцины «Спутник V» достигла почти 100%

Сегодня хотя бы один компонент вакцины поставили уже более 9 млн россиян. По результатам анализа данных 3,8 млн привиты дважды. Эффективность «Спутник V» составила 97,6%.

Стоит отметить, что в течение 35 дней с момента старта массовой вакцинации против COVID-19 среди граждан, привившихся вакциной, заболеваемость составила 0,027%. Чем, увы, не могут похвастать невакцинированные граждане - среди них заболеваемость составляет 1,1%.

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах и занимает второе место в мире по количеству одобрений государственными регуляторами.