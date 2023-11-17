Эфирное время

Было — стало

Когда идея создания практически с нуля нового муниципального телеканала только обсуждалась в администрации города, многие говорили, что это невозможно. Необходимо было приобрести сложное и дорогостоящее оборудование, подобрать обученный персонал с соответствующей специализацией, получить официальную лицензию, выбить эфирную сетку, обеспечить контент и обзавестись ещё тысячей мелочей, без которых немыслима работа телеканала. Несмотря на все сложности, в 2020 году Норильск ТВ вышел в эфир. Сейчас у канала есть современное оборудование, профессиональная команда и целый пул передач собственного производства.

Одной из тех, кто стоял у истоков открытия телеканала, является Ольга Шукшина — бывший шеф–редактор, а ныне главный редактор Норильск ТВ. Она вспомнила, с какими сложностями тогда столкнулось новоиспечённое СМИ.

– Наверное, изобретать велосипед в этой истории не было никакого смысла, так что создавался телеканал по тому же шаблону, что и любой другой. Главная проблема, с которой мы столкнулись на начальном этапе, — люди. Собрать с нуля хороший, грамотный и профессиональный коллектив на северной территории — нетривиальная задача. Даже в крупных городах у СМИ бывают проблемы с кадрами — кто в блогеры уходит, кто в пресс–службу. Да, у нас есть несколько профессиональных, опытных корреспондентов: кто–то пришёл с других телеканалов, кто–то до этого работал в новостном формате с интернет–ресурсами или в печатных изданиях, часть людей брали по принципу «Хочешь профессионала — воспитай». Собственно, грамотный и слаженный коллектив — основа любого успешного предприятия. Так что именно период формирования основного костяка был наиболее сложным; когда появилась сработанная команда, трудиться стало легче. Конечно, определённая естественная текучка наблюдается даже спустя три года — одни приживаются, другие находят иную работу или уезжают на материк. Думаю, такая ситуация в целом характерна для северных городов, но главное, что сохраняется основной костяк. А так обрастаем потихонечку оборудованием, сделали хороший ремонт. Постепенно, но планомерно расширяем контент — стараясь охватить как можно больше аспектов жизни на Севере. Сейчас у нас для этого всё есть.

Не каждому по зубам

Как же распознать профессионала при комплектовании коллектива?

– Тут всё индивидуально. Вот приходит человек с хорошим образованием, начитанный, при этом молодой и свободный — нет детей и жены или мужа. Вроде идеален по всем параметрам, но интереса к работе нет, в итоге и прогресс отсутствует. Не может ни найти историю, ни уже готовую раскрутить или записать полноценное интервью. Тут же как: если самому корреспонденту сюжет не интересен, то как он сможет заинтересовать зрителя? А бывает, приходит молодой сотрудник с высшим образованием, но без особого жизненного опыта, и ему так всё любопытно и интересно, он получает от работы удовольствие. Такие сотрудники умудряются даже в свой отпуск полезные для профессии курсы пройти. Профессиональный рост зависит от желания самого человека.

Один из таких горящих на работе корреспондентов — Катерина Алексеева. На телевидении девушка работает уже более двух лет. Кроме того, Катерина — потомственная журналистка: её маму, Евгению Шенделову (красавицу с длинными волосами цвета воронова крыла и белоснежной улыбкой), помнят многие старожилы города как профессионального и принципиального журналиста.

– В журналистику я попала далеко не сразу — уже в 27 лет. Как раз из–за того, что мама работала на телевидении. В детстве, глядя на то, что она постоянно занята, как срывается резко посреди ночи или в разгар праздника, я думала, что такую работу точно не хочу. А пару лет назад она уговорила меня попробовать себя в этой профессии. К тому моменту я ещё не нашла своё место в жизни, не понимала, чем хочу заниматься и какое дело мне действительно понравится. И оказалось, это журналистика. Главная сложность в самом начале была в том, что многие воспринимали меня в первую очередь как дочь Евгении Шенделовой и, соответственно, сразу ждали соответствующего уровня. Это огромная ответственность и огромный стресс. Не говоря уже о том, что мама мой главный критик. Смотрит мои сюжеты, может позвонить и сказать: «Катя! Это что вообще было?» В первые недели она сбрасывала мои начитки своим коллегам, некоторые из которых работают на центральных каналах, и потом давала мне послушать комментарии. В общем, в начале приходилось из кожи вон лезть, чтобы соответствовать, зато очень быстро научилась. Сейчас уже проще, но «фамильная марка» до сих пор для меня очень важный стимул учиться дальше, развиваться и совершенствоваться. Сейчас я понимаю, что журналистика — это действительно моё. То, чем я действительно хочу заниматься всю жизнь, та работа, которая приносит мне удовольствие.

Не снял — значит, не было

Главная сложность, с которой приходится сталкиваться молодому телеканалу, — отсутствие обширного архива. Когда материалы касаются событий прошлых лет, приходится идти на ухищрения, чтобы добыть заветные кадры.

– Бывает, приходится искать нужное видео по предприятиям, организациям, музеям или у старожилов города. Иногда удаётся добыть только фотографии, которые мы потом анимируем с помощью компьютерной графики, — объясняет Ольга Шукшина. — Мы активно работаем над созданием архива, но главный наш помощник в этом деле, безусловно, время.

Профессия оживлять

Частенько выйти из положения помогают современные технологии. Грамотный специалист по графическому дизайну может создать яркую и привлекательную картинку почти из ничего. Один из тех, кто превращает плоское и статичное в объёмное и живое, — Евгений Жуков, режиссёр монтажа.

– Я 15 лет работал оператором на разных телеканалах и в какой–то момент, как говорится, упёрся в потолок — перестал чувствовать, что развиваюсь и учусь чему–то новому, в результате пропало удовольствие от работы, а это важно. Когда такое происходит, у человека вариантов не много: мучиться и работать ради зарплаты, сменить город или — самый сложный и интересный выход — поменять профессию. Так я, будучи уже далеко не юношей, освоил новую, хоть и смежную, профессию режиссёра монтажа. Очень интересная и сложная область. Учиться приходилось по ночам, столько домашних заданий я даже в студенчестве не делал. Конечно, накопленный опыт помогает лучше видеть кадр и постановку. Но самое интересное — это работа с графикой, так называемый моушн–дизайн, когда ты оживляешь то, что изначально не двигалось. Самый простой пример — старые фото. С помощью нескольких программ их можно сделать объёмными, задать движение, перспективу и многое другое. Графический дизайн — это огромный пласт, который, наверное, можно изучать всю жизнь.

Ближе к норильчанам

Графика хорошо, но живые люди лучше. Немалый упор на муниципальном канале делают на работу с представителями национальных культур. Один из наиболее ярких и интересных проектов, который скоро стартует на экранах, — «Хоровод Севера». Люди разных национальностей, проживающие в Норильске, будут вести разговоры о традициях, культуре и взаимопонимании в процессе приготовления своих традиционных блюд. К слову, в нашем северном городе спокойно уживаются около 70 народов.

В ближайших планах у телеканала — переход с 24–й на 22–ю кнопку. После такого переезда смотреть Норильск ТВ смогут не только пользователи кабельного телевидения, но и те, кто остался на аналоговом, а таких в Норильске немало. Главное условие переезда — регулярное и достаточно объёмное производство собственного контента. По словам главреда, Норильск ТВ к этому готов, нужно лишь расширить штат сотрудников.