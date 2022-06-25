ЭКОкультурные люди

Самый активный и сознательный пешеход, нагулявший наибольшее количество «шагов пользы» и собравший больше всех вторсырья, в следующее воскресенье получит велосипед. Обладатель второго места сможет уехать на трофейном самокате. А в качестве приза за третье место организаторы подготовили умную колонку. Также на ПикНике будут объявлены победители в специальных номинациях: «Самая экологичная семья», «Самое эффектное фото челленджа», «Самый юный эколог» и «Самый активный экоблогер». Но главное в состязании отнюдь не километраж и объёмы сданного пластика и макулатуры, а формирование у горожан полезной привычки отличать пригодный для переработки мусор, сортировать его и относить в пункты приёма.

Проявленная норильчанами активность превзошла ожидания организаторов. Из 140 зарегистрировавшихся участников пришли 120. Им в креативном пространстве АРН раздали шагомеры с корпоративной символикой. С этого момента участники фотографирут показания измерительных устройств.

Серьёзную заявку на победу уже на второй день челленджа сделал учащийся гимназии № 7 Никита Бумагин, выложив в соцсеть «ВКонтакте» фотографию с впечатляющим показателем —

53 783 шага. Молодой человек, судя по постам, в борьбе за велосипед и чистоту родного города сконцентрировался на сборе картонных коробок в черте города, а непосредственно шаги накручивает на стадионе. По хештегам #пикник2022, #пикникнорильск, #шагайспользой уже можно найти симпатичные клипарты с видами северной природы и фотографиями запястий с акционными гаджетами. Большинство участников всё же отправились за здоровьем и вторсырьём на просторы тундры, откуда они несут пакеты с пластиковыми бутылками.

Но не шагами едиными измеряется победа в соревновании. Подробности о том, какой мусор могут принять на переработку партнёры акции — мастерская «Плавь пластик» и Проектный офис развития Норильска (ПОРА) — и как правильно сортировать мусор, участникам челленжа рассказала руководитель мастерской Екатерина Карасёва. В Норильске на переработку принимают пластиковые бутылки, крышечки, полиэтиленовые пакеты, пластиковую тару из под бытовой химии, пищевые контейнеры, а также макулатуру в виде картона или бумаги. Собранное вторсырьё перед сдачей нужно отмыть и высушить, снять все этикетки и рассортировать согласно маркировке.

Увидеть и потрогать изделия, полученные после переработки, активисты смогли тут же на специально подготовленной выставке. Символичная река пакетов «текла» по площади бывшей типографии газеты «Заполярный вестник», упираясь в спасательный плот из частично и полностью расплавленных пластиковых крышек. Здесь же были представлены изготовленные из вторсырья непосредственно в Норильске брелки и кашпо. Подробнее о каждом этапе вторичной переработки посетители могли узнать с помощью размещённых рядом с экспонатами QR–кодов.

Награждение победителей челленджа состоится на ПикНике «Город — это мы!», который пройдёт 25 июня в парке отдыха «Озеро Долгое» с 12 до 16 часов. Организаторы подготовили для участников различные активности. Например, с 12.00 до 16.00 детям предложат поучаствовать на выбор в играх «Лес» и «Знатоки воды». Гости ПикНика смогут посоревноваться в битве скороговорок «Стенка на стенку», которая начнётся в 14.00 для детей и в 15.00 — для взрослых. Ещё одна необычная забава — «Напольные шахматы» — ждёт участников с 12.00 до 14.00. Также желающие смогут посетить мастер–классы: с 12.00 до 16.00 — «Сохраним землю цветущей», с 14.00 до 16.00 — «Съёмка экологического ролика». Зарегистрироваться на участие можно на сайте piknik.nncharity.ru

Напомним, мероприятие проводят с 2015 года в Норильске, Мончегорске, Чите и Заполярном. Это ярмарка–демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей». В прошлом году пикник «Город — это мы!» признали лучшим социальным событием на XII конкурсе «Лучшая event–команда, сертифицированная АКМР».