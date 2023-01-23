Экологические проекты получат грантовую поддержку

Принять участие могут социально ориентированные некоммерческие организации. Из регионального бюджета на реализацию экологических проектов выделено 10 млн рублей.

Главное условие конкурса – проект должен быть направлен на решение экологических вопросов. Участники могут получить до 1,5 млн рублей.

Приём заявок продлится до 10.00 20 февраля. Ознакомиться с порядком получения грантов и формой заявки можно на сайте министерства. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(391) 223-04-20.

Заявки на бумажном носителе принимаются по адресу: Красноярск, пр. Мира, 10, каб. 414, по будням с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес электронной почты для подачи заявки в электронной форме: mpr@mpr.krskstate.ru. Почтовый адрес для подачи заявки по почте: 660009, Красноярский край, Красноярск, ул. Ленина, 125.