Экологические проекты получат грантовую поддержку
Экологические проекты получат грантовую поддержку
Минэкологии края объявляет грантовый конкурс.
Принять участие могут социально ориентированные некоммерческие организации. Из регионального бюджета на реализацию экологических проектов выделено 10 млн рублей.
Главное условие конкурса – проект должен быть направлен на решение экологических вопросов. Участники могут получить до 1,5 млн рублей.
Приём заявок продлится до 10.00 20 февраля. Ознакомиться с порядком получения грантов и формой заявки можно на сайте министерства. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(391) 223-04-20.
Заявки на бумажном носителе принимаются по адресу: Красноярск, пр. Мира, 10, каб. 414, по будням с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес электронной почты для подачи заявки в электронной форме: mpr@mpr.krskstate.ru. Почтовый адрес для подачи заявки по почте: 660009, Красноярский край, Красноярск, ул. Ленина, 125.