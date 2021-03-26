«Экомарафончик» пришёл к финишу

В течение неполного года восемь команд-участниц учились осознанному потреблению, сортировке мусора, экологичному отношению к окружающему миру и грамотной организации отдыха на природе. А параллельно с этим — участвовали в квизах и квестах, создавали экофотозоны, проводили экофотосессии, и каждая команда разрабатывала свою особую экологическую игру. За время акции было собрано несколько десятков килограмм мусора.

До финала дошли пять команд, они и стали основными разработчиками игр — экомонополий. Параллельно с доработкой их концепций проводился конкурс на создание лучшего персонажа для экомонополий, в котором приняли участие 105 человек. Самой лучшей была признана треугольная экомонополия от команды «Следопыт». Второе место у команды «Эколята». Третье — разделили между собой команды «Эко ТриС» и «Эколосики». Путём голосования определились и будущие персонажи для экомонополий. В возрастной группе 3-7 лет наибольшее количество голосов набрал Нефтян, которого придумал Артём Кононов. Далее идут Мусоросос — коллективная работа детей старшей компенсирующей группы одного из детских садов и Мистер Природыш от Леонида Затёсова. В группе 8-13 лет лидером стал герой Бифи и его автор Артемий Фалалеев из Дудинки. Чуть отстают от него Мусорок — коллективная работа учащихся гимназии № 4 и Карл — его автор Даниил Иванов из Дудинки.

За свои достижения команды получали очки, которые в финале суммировались, что и позволило определить победителя. Абсолютным лидером и самым активным участником всех событий экомарафона с отрывом более чем в 100 баллов стала команда «Эколята». На втором месте — «Следопыт». Завершает тройку лидеров команда «Эко ТриС».

Руководитель проекта «Экомарафончик» Анна Фоминцева говорит, что всем было непросто, но «интересно и азартно». Ребята прониклись темой экологии и многие из них теперь применяют полученные знания в повседневной жизни и делятся ими со своими родственниками и друзьями. К финишу «Экомарафончик» пришёл с отличными результатами.

– Подведение итогов не означает, что в проекте поставлена точка, — добавляет Анна Фоминцева. — Он продолжит развиваться и приносить пользу как городу, так и экологии. Тем более что везде хватает проблем, которые ждут своего решения.