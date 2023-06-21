Экомарафонцы, на старт!

Экомарафон с каждым годом набирает всё большую популярность не только среди сотрудников компании, но и среди неравнодушных горожан. В этом году только в Норильске на мероприятие заявилось так много участников, что спортхолл «Айка» не смог вместить всех активистов. Поэтому организаторы предложили командам волонтёров выдвинуть на открытие сезона своих делегатов. В результате в «Айке» собрались 200 эковолонтеров. Откладывать добрые дела в долгий ящик не стали: перед началом встречи обновили волонтёрский сквер, который в прошлом году появился возле спортхолла. Подсыпали в клумбы свежей земли и высадили бархатцы, которые теперь будут радовать глаз всех, кто захочет привести на детскую площадку своих чад. Кстати, этот сквер волонтёры в прошлом году открывали вместе с легендой российского фигурного катания Алексеем Ягудиным. Он и в этом сезоне стал амбассадором экомарафона. На сей раз Алексей поприветствовал волонтёров онлайн и провёл для них «Дикую зарядку».

– В Норильском дивизионе в этом году на марафон заявилось беспрецедентное количество участников — 565 активистов, 71 команда. Сегодня с нами: Москва, Саратов, Красноярск, Никель, Заполярный, Мончегорск и Чита. Марафон стартует одновременно на всех площадках. Мы связываемся по телемосту и вместе открываем сезон. Поделимся впечатлениями от предыдущего сезона, поговорим об уже проделанной работе и о планах на это лето. Все волонтёры в дружном порыве будут трудиться на благо экологии своих городов, встречаться онлайн и вообще здорово проводить время.

Команды составлены не только из сотрудников компании. К ним может присоединиться любой желающий. Это и наши партнёры, и некоммерческие организации и просто инициативные группы горожан. У нас большие виды на этот сезон, тем более, что в этом году очень много новичков. Прекрасно, что с каждым годом к нам присоединяется всё больше людей, перенимающих опыт у ветеранов волонтёрского движения. В планах — озеленение и очистка акватории озёр и рек Таймыра, берегов Енисея, благоустройство городских пространств, помощь приюту для бездомных животных.

Кроме того, мы организуем для волонтёров экологические тренинги, которые помогут им прокачать проектное мышление, чтобы они могли самостоятельно создавать и продвигать экологические проекты. И, конечно, не стоит забывать о подрастающем поколении, поэтому мы собираемся проводить экоуроки для детей, с тем, чтобы ребята знали особенности своей территории и были в курсе экологической повестки. Я думаю, в этом году волонтёры сделают много добрых дел и это станет примером для тех, кто захочет принять участие в марафоне в дальнейшем, – рассказала «Заполярной Правде» Ольга Неграш, начальник отдела по развитию корпоративных сообществ управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля».

Кстати, помимо других активистов, в этом году ряды эковолонтёров пополнили норильские сапсёрферы.

– В конце прошлого сезона, когда мы очищали берега озера Долгое, к нам пришли ребята, участвующие в экомарафоне «ПонесЛось» — очень активные и позитивные. Мы классно пообщались, убрали огромную территорию и в итоге поняли, что это движение включает в себя много людей, чьи взгляды схожи с нашими. Было бы логично объединиться с ними, узнать друг друга получше и, возможно, оказать взаимную поддержку в работе. Первые впечатления от участия в «ПонесЛось» - очень много лиц, знакомых нам по другим проектам. Отрадно, что в нашем промышленном городе есть такая мощная экологическая составляющая, – поделилась впечатлениями от открытия экомарафона Анна Шувалова, сапсёрфер, специалист Дворца культуры.

Ветераны движения не отстают от новоиспеченных коллег. Так, предприниматель Алексей Лупка присоединился к марафону уже давно, с командой «Полтора землекопа» он постоянно реализует новые проекты.

– Приятно, что у нас существует столь важная и полезная инициатива, к которой могут примкнуть все желающие. Я сегодня не один — пришёл в месте с братом и дочерью. Дочке всего семь лет, но я уже приобщаю её к заботе об экологии. Вон, видите, цветочки сажает. Сюда многие привели детей — тут и атмосфера задорная, и люди хорошие. Ну а мы сейчас объединились ещё с тремя командами, решили сделать совместный проект — создать в Талнахе экотропу под маршрут выходного дня: снабдить её табличками с указателями, убрать территорию и даже разработать VR-версию маршрута, чтобы домоседы могли посмотреть на красоты талнахских гор, вдохновиться видами и пройтись по тропе, – поделился наш собеседник.

Общение норильчан и эковолонтёров из других городов, хоть и проходило в этот день онлайн, оказалось весьма продуктивным. Они поделились друг с другом успехами прошлого года, которых было немало, и задумками на нынешний сезон. Попрощались активисты, подтвердив свою готовность воплощать в жизнь интересные, необычные и просто полезные проекты, делающие жизнь в суровом Заполярье чуть мягче и зеленее.