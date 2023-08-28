Экосовы украсили арку жилого дома на Ленинском проспекте, 40

Принять участие в создание панно мог любой желающий. Неравнодушные горожане украсили арку портретом двух сов, который они сложили из цветных пластиковых крышечек, которые норильчане собрали в ходе акций по сдаче вторсырья «Пластик в дело».

«На изготовление понадобилось около четырёх тысяч крышек из-под воды, килограмм гвоздей и 12 молотков. В цветовой палитре картины 21 оттенок, которые мы создавали с помощью акриловых красок из баллонов. В мастер-классе участвовало более 100 человек. За три дня участники вбили все крышки, после чего панно зафиксировали лаком и вмонтировали в арку, где предварительно художники окрасили стену разноцветными волнами», – рассказала Наталья Булюкина, менеджер проекта «Пластик в дело».