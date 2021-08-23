Экскурсии в Музей истории «Первый дом Норильска» интересны не только взрослым, но и юным норильчанам

Дом этот был построен в 1921 году для проживания геологоразведочной экспедиции под руководством Николая Урванцева. Сотрудники Музея Норильска рассказали ребятам о быте исследователей Таймыра и интересных фактах зимовки в условиях Крайнего Севера. В 1920-1921 годах экспедиция Урванцева при изучении полуострова обнаружила богатые месторождения каменного угля и медно-никелевых руд с высоким содержанием платины. Было решено организовать в Норильском районе зимовку, провести горные работы, метеорологические наблюдения, построить жилые дома и заложить на угольные пласты разведочные штольни.

Экскурсия в Первый дом города - интерактивная, и при помощи современных технологий перед ребятами предстал сам Николай Николаевич, работающий над путевыми заметками и чертежами. Увлекательное путешествие в прошлое завершилось за чашкой горячего чая с бубликами и вареньем, яркими впечатлениями и фотографиями на память.