Эксперты подсчитали стоимость подготовки ребёнка к школе в 2020 году

На покупку самого необходимого — школьной и спортивной формы, ранца и пенала — родители в этом году потратят в среднем 3180 рублей. Такие данные приводят сотрудники одного из популярных сайтов продаж.

Расширенный набор товаров для учёбы, с учётом необходимых при дистанционном обучении вещей, будет стоить существенно дороже — более 20 тысяч рублей. Больше всего — более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн– и офлайн–обучения — выложат жители Казани.

Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти — 16 тысяч рублей, в Ульяновске и Саратове — чуть более 17 тысяч рублей.