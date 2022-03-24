Экс-прокурор Норильска осуждён на 15 лет за получение взятки в особо крупном размере

Хаваж-Бауди гутаев обвинялся в получении взятки в размере 3,1 млн рублей от Муслима Умарова. По совокупности двух приговоров - от 18 февраля и 24 марта - экс-прокурор осуждён на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 17 млн рублей. Также он лишён права занимать должности на государственной службе в органах прокуратуры сроком на восемь лет.

Муслима Умарова осудили на 12 лет колонии и назначили ему штраф в размере 15,5 млн рублей.

Докки Гутаев, брат Хаважа Гутаева, подозреваемый в передаче взятки, приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 7,8 млн рублей

Напомним, экс-прокурор Норильска был задержан в конце декабря 2019 года.