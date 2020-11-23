МАУ ИЦ «Норильские новости»

Экс-прокурору Норильска продлили арест

Экс-прокурору Норильска продлили арест

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Экс-прокурору Норильска продлили арест

По решению Железнодорожного районного суда Красноярска арест продлён до 23 декабря.

Экс-прокурору Норильска продлили арест

Хаваж-Бауди Гутаев, бывший прокурор Норильска, обвиняется в получение взятки, а его брат Докки Гутаев подозревается в посредничестве передачи взятки.

- О продлении срока содержания под стражей в отношении Гутаева Хаваж-Бауди Ахмедовича - бывшего и. о. прокурора города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК. В этот же день на другом судебном заседании рассмотрели вопрос изменения меры пресечения брату бывшего и. о. прокурора - Докки Гутаеву. Он подозревается в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 3 ст. 291.1. Докки Гутаеву также продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря 2020 года, - сообщили в суде.

Напомним, Хаваж-Бауди Гутаев был задержан по подозрению во взяточничестве вместе со своим братом в конце декабря прошлого года.

Фото Владимир Макушкин
23 ноября в 13:55 610
АрестЭкс-прокурор
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