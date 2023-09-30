Экстремальная уборка

Изначально на соревнования по сбору мусора на скорость и качество заявились почти 100 игроков. Из– за погоды отсеялась почти половина участников. Но накал борьбы от этого не уменьшился!

У 16 команд был всего один час на то, чтобы собрать разные фракции мусора — пластик, стекло, металл, покрышки — и сдать их организаторам. Поэтому нужно было действовать слаженно и чётко.

Оргкомитет обеспечил команды перчатками, мешками и пакетами.

Центральный парк Талнаха — популярное место отдыха. А безответственные любители пикников регулярно добавляют работы экоактивистам.

Организаторами «Чистых игр» выступили команды экомарафона «ПонесЛОСЬ!» — «Шалуны» и «Лось’Он Добрый».

Аниматоры–волонтёры пытались создавать настроение активистам и гостям праздника в холодную и ветреную погоду. Костюмы сдувало, передвигаться было сложно, но улыбки и радость гостей того стоили!

Организаторы предусмотрели много активностей для участников праздника, но ветер сносил палатки и навесы. Поэтому волонтёры решили провести только мастер–класс по росписи кружек в экстремальных условиях.

В тундре можно найти что угодно, даже подходящий агрегат для транспортировки собранного мусора. Никогда не угадаешь, какие находки ждут тебя на пути к победе! В зоне «скупки» организаторы принимали собранный мусор и присваивали ему баллы в зависимости от категории. Учёт достижений проводили в специальном приложении «Чистые игры».

Всего за час 50 человек собрали впечатляющее количество мусора!

Лучший результат показала команда «ЭкоКопы», состоящая из представителей «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза». Победители смогли набрать 114 баллов и обойти серебряных призёров на 41 очко. Чемпионы отметили, что это их первый опыт участия в «Чистых играх».

О том, что игры удались, лучше всяких слов говорят эмоции призёров. Ребята проявили себя настоящими борцами за чистоту, ведь они смогли собрать мусор в очень сложных погодных условиях. Волонтёры и организаторы «Чистых игр» в Талнахе предлагают снова встретиться в следующем году!

Фото Василисы Ламовой и Альбины Долинской