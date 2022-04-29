Экс-заместитель главы Дудинки осуждена за превышение должностных полномочий

Бывший заместитель главы города Дудинки обвинялась в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

С августа 2019 года по июнь 2020 года, исполняя обязанности главы Дудинки, экс-заместитель с нарушением норм градостроительного законодательства заключила муниципальный контракт на капитальный ремонт моста через ручей Андадома в посёлке Волочанка. При этом работы осуществлялись без проведения инженерных изысканий, при отсутствии государственной экспертизы проектной документации. В результате мост оказался непригодным к эксплуатации, ущерб бюджету муниципального образования составил более 13 млн рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на два года. Основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на четыре года.

Гражданский иск Норильского транспортного прокурора о взыскании с осуждённой причинённого ущерба удовлетворён в полном объёме. Судом сохранён арест на принадлежащее подсудимой имущество в виде земельного участка и жилого здания, расположенных в Московской области, до исполнения приговора суда в части разрешённого гражданского иска прокурора. Приговор в законную силу ещё не вступил.