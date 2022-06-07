Экзамен по русскому языку для девятиклассников пройдёт в два дня

Экзамен состоит из трёх частей. Первая — это изложение. Во второй части школьникам предстоит выполнить семь заданий. Сюда входят синтаксический, орфографический, лексический, пунктуационный анализ, а также анализ содержания текста и средств выразительности. В третьей части необходимо написать сочинение-рассуждение на одну из трёх заданных тем.

Экзамен длится 3 часа 55 минут. Обучающимся с ОВЗ и инвалидам экзамен продляется на 1,5 часа. Результаты будут известны через 10 рабочих дней. В случае неудовлетворительного результата, пересдать экзамен можно в резервный день — 5 июля.