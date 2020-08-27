Электронная доска решения проблем

Процесс решения проблем с использованием досок был запущен в Заполярном филиале в феврале 2019 года. Любой работник завода может на магнитно-маркерной доске написать свою проблему, дальше она берется в работу ответственными руководителями, а работник получает обратную связь по статусу ее решения.

«На магнитно-маркерной доске мастера сами пишут маркерами - запланировано, в работе, выполнено. Бывали случаи, когда проблемы пропадали с доски, либо не переносились в электронную базу. В новом формате организации процесса решения проблем такие случаи исключены. Теперь все проблемы сразу фиксируются в общей электронной базе и берутся в работу», - говорит Валерий Савицкий, и.о. начальника бюро по повышению эффективности производства Медного завода.

Перевести процесс решения проблем в электронное пространство было решено в январе этого года. К решению задачи подключились специалисты департамента совершенствования деятельности, управления информационных технологий, главного информационно-вычислительного центра. В июле новая автоматизированная система заработала на Медном заводе и Талнахской обогатительной фабрике.

На первом этаже административно-бытового комплекса МЗ установлен стол с компьютером - любой работник может зайти в систему и написать волнующий его вопрос. Информация поступает начальнику участка. Тот выбирает ответственного, устанавливает сроки решения проблемы и отслеживает, как соблюдаются ее выполнение.

«Удобно вести ее на компьютере, виден и ход ее решения.Специально для нас статус решения проблемы определен разными цветами: красный - это отставание от графика, желтый - ситуация под контролем, но есть небольшие нюансы, зеленый - все нормально, вопрос решен», - объясняет Евгений Ипполитов, и.о. главного инженера сушильного цеха Медного завода.

Скоро автоматизированные места для решения проблем будут установлены во всех цехах завода. Также есть предложения по расширению функциональности автоматизированной системы. Например - возможность подачи информации о проблеме удаленно с использованием мобильных устройств.