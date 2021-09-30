Электронные сервисы «Почты России» пользуются высокой популярностью среди жителей Красноярья

Этим способом в этом году было получено более 4,3 млн отправлений. Это 92% от общего числа и в полтора раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. При этом Норильск входит в список городов, где чаще всего пользуются данной услугой.

Оформить электронную подпись можно бесплатно в почтовом отделении, на сайте «Почты России», в мобильном приложении или на портале «Госуслуги». Требуется указать лишь паспортные данные и номер телефона. После оформления регистрируемые почтовые отправления, которые не требуют оплаты наложенного платежа, выдаются получателю без предъявления паспорта - по проверочному коду, поступившему на мобильный телефон в SMS-сообщении.

Добавим, что с помощью мобильного приложения «Почта России» можно следить за процессом пересылки почтовых отправлений. Нет необходимости ждать бумажного извещения - приложение автоматически известит о прибытии посылки, покажет график работы почтового отделения и предложит заказать доставку на дом.