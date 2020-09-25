Электронный проездной и тарифы от МУП «НПОПАТ»

На маршрутах МУП «НПОПАТ» проезд можно оплатить не только с помощью банковской карты, но и электронного проездного. Электронный проездной – это скидочная система, которая работает только у НПОПАТ.

- К нам часто обращаются наши коллеги – перевозчики с тем, что пассажиры на их маршрутах не могут рассчитаться картами, которые мы имитировали. Объясню, у электронного проездного есть две составляющие: первая – электронный кошелёк, а вторая – тарифные пакеты. Тарифные пакеты работают исключительно в автобусах НПОПАТ. Но пассажир может на одной карте объединять как денежные средства в электронном кошельке, так и тарифный план, что позволяет расплачиваться на всех маршрутах города. На маршрутах НПОПАТ - пакетными средствами, а у частных перевозчиков – денежными средствами, - объяснил Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ».

Для комфортного передвижения предприятие разработало достаточно широкую тарифную сетку. Самые популярные среди населения тарифы с унифицированной стоимостью, с такими тарифами пассажиры могут передвигаться на всех маршрутах города. Также имеются межрайонные тарифы – 150 поездок на три месяца. Скидка на этих тарифах составляет 10% на поездку. Если пассажир правильно выбирает для себя тариф, то скидка может вырасти и до 20%.

Что делать, если карта не читается или выдаёт ошибку? С этим вопросом пассажирам следует обращаться в пункт тестирования и восстановления карт по адресу Нансена, 69, офис 24А с понедельника по субботу. В нем специалисты развёрнуто ответят на все вопросы, протестируют карту и, в случае неисправности, заменят её.

Также существуют и социальные карты, которые положены льготной категории граждан. За эти карты полностью отвечает управление социальной политики. По всем вопросам о количестве поездок, сколько поездок положено детям и взрослым, обращаться к ним. НПОПАТ отвечает только за техническое обслуживание карт. В случае неисправности, следует обращаться на Нансена, 69.