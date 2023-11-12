Энергия законотворчества

– Александр Александрович, как бы вы оценили работу депутатов за прошедший с момента выборов год?

– На мой взгляд, шестой созыв работает активней. Это связано с пропорциональным изменением соотношения депутатов, избранных напрямую в округах. В шестом созыве таких 21 человек. Подход более ответственный. На нашем счету большое количество общественных акций и административных решений, в том числе касающихся привлечения дефицитных специалистов, поддержки участников СВО и их семей. Я оцениваю нашу работу положительно.

– Насколько успех работы горсовета зависит от результатов деятельности прошлых созывов?

– Основная наша функция — законотворчество. А изменения в федеральных, краевых и муниципальных законах происходят небыстро. Некоторые поправки вводятся по нескольку лет. Это совместная работа Норильска с муниципальными соседями. Поэтому часто инициативы переходят из одного созыва в другой. Например, предложение о выплате полярок приглашённым специалистам с первого дня работы. Мы актуализируем вопросы, которые были нами инициированы и до сих пор не решены, и конечно, готовим новые инициативы.

– Как вы оцениваете работу молодых депутатов нового созыва?

– У нас четверо депутатов младше 30 лет. За прошедший год можно сделать вывод, что молодые депутаты активнее участвуют в общественной деятельности, тогда как опытные политики — это в основном профессионалы на своих местах. Недавно в городе открылся волонтёрский медицинский центр, которым руководит один из молодых депутатов. Молодёжь энергичнее, задаёт темп.

– Удаётся ли найти общий язык с депутатами Заксобрания?

– В Заксобрании работают четыре депутата, избранных от нашей территории. Мы активно взаимодействуем с ними, они также представляют интересы избирателей наших округов. Но из–за того, что представителей Норильска в Заксобрании немного, наши проблемы и чаяния не всегда видны или слышны. Также стоит отметить, что принятие инициативы — дело небыстрое. Прежде необходимо провести ряд экономических исследований, выяснить, как повлияет то или иное решение на затраты. Ведь экономически необоснованный, недекларированный, неподтверждённый необходимым бюджетным финансированием закон невозможно реализовать. Например, любая льгота подразумевает выпадающий доход из бюджета. Если субъект уже работает, то налоги уже учтены и распределены в бюджет разных уровней на социальные нужды: зарплаты учителей, медработников и т. д. Таким образом, обеспечить льготу непросто. Поэтому некоторые инициативы требуют времени на расчёты, внесение в бюджетное проектирование, корректировки.

– Какие темы Норильский горсовет планирует обсудить на заседании комитета Заксобрания по северам?

– Мы, в первую очередь, хотим вернуться к вопросу о дополнительных инвестициях и создании инвестиционных условий для арктических резидентов в Норильске. Также дополнительно будем прорабатывать вопросы, касающиеся авиатарифов. Окончательных решений пока нет. Вместе с нами в этом направлении работает Агентство развития Норильска. Мы ждём предложений от них и от администрации города. Думаю, к концу ноября озвучим все инициативы.

– Какие ключевые вопросы должен проработать депутатский корпус с новым составом правительства края?

– Мы стараемся работать по всем отраслям. Ключевые понятны и известны — здравоохранение, жилищно–коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, социальная политика, экология. В каждом блоке есть либо нерешённые вопросы, либо новые наработки. При этом учитываются все обращения граждан к депутатскому корпусу.

– Чаще всего жалобы горожан касаются сферы ЖКХ. Разве масштабные изменения, которые проводятся в городе, не должны положительно повлиять на ситуацию?

– Этот вопрос задают часто. Действительно, жилищно–коммунальное хозяйство — одно из основных проблемных направлений. Но надо понимать, как формируется депутатский отчёт, и как мы получаем статистику. Почему ЖКХ находится в топе антирейтинга? Потому что у него больше охват. Для сравнения давайте возьмём здравоохранение. Гражданин сталкивается с определёнными трудностями в поликлиниках и больницах только тогда, когда возникают проблемы со здоровьем. В остальное время он не взаимодействует с системой здравоохранения. Та же история со сферой образования: дети выросли — проблемы отступают. А система ЖКХ касается 100% жителей, поэтому в этой сфере всегда будет много вопросов. Но, безусловно, проблемы есть, и их нужно решать, прорабатывать во взаимодействии с горожанами.

– Что принесёт Норильску и горожанам статус опорного пункта Арктики?

– Прежде всего, это гарантия того, что Норильск никогда не станет вахтовым посёлком. Опорный город должен иметь всю необходимую инфраструктуру для проживания семей. В Красноярском крае таких населённых пунктов три:

Норильск, Дудинка и Диксон. Последующие решения, которые будет формировать федерация, — поддержка и направление в опорные города дополнительных средств, в том числе федеральных. Сегодня уже сформировано поручение на разработку мастер–планов и стратегических концепций развития городов по примеру Норильска. Мы для остальных выступили своего рода пилотом с проектом стратегического развития Норильска до 2035 года. У нас есть план развития, который мы уже реализуем. В дальнейшем Арктика получит другие подобные точки развития. Что принесёт статус горожанам? Нет, не больше полярок, как многие ожидали. Результатом станет развитие городской среды. Зачастую уровень жизни в арктических городах ощутимо ниже, чем в других регионах страны. Задача РФ сегодня заключается в том, чтобы улучшить условия на этих территориях. В долгосрочной перспективе каждый житель получит пользу от этих решений.

– С какими вопросами к вам чаще всего обращаются предприниматели?

– Мы реализуем ряд проектов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Недавно совместно с компанией «Норникель» запустили проект «GR–акселератор», благодаря которому инвестиционные проекты получают ускорение. Мы работаем индивидуально с каждым инвестпроектом. Я как чиновник и как предприниматель в прошлом могу поставить те задачи, которые ожидает от нас предпринимательство. Наличие качественного бизнеса влияет на качество жизни города в целом. Например, мы практически 10 лет мечтали о том, чтобы в городе появилась переработка шин. Несколько инвесторов заходили, проекты оказались неудачными. А сегодня есть предприятие, продукцию которого приобретают норильчане. Пусть оно пока небольшое, но для нас это успех.

– В чём заключается работа уполномоченного по правам предпринимателей в Норильске?

– У нас три института по защите прав: человека, ребёнка и предпринимателей. Два уполномоченных и сами являются депутатами, а недавно мы согласовали кандидатуру уполномоченного по правам предпринимателей. У нас нет каких–то значительных нарушений в этой сфере. Двери главы города и Совета депутатов открыты для обращений. Лично мне вопросы, касающиеся нарушения прав, не попадались. Это назначение больше связано с развитием самого института предпринимательства в городе. Например, кто бы мог подумать, что на Севере можно получить субсидию от министерства сельского хозяйства? Однако у нас есть теплицы, и они вправе претендовать на соответствующие льготы.

– Расскажите о ближайших планах горсовета.

– Мы начали работу по принятию бюджета на следующий год. Традиционно возникает много детальных вопросов по реализации муниципальных программ. Также нужно помнить о выборах президента Российской Федерации в следующем году. А для нас как депутатов и общественников любые выборы — значимое событие, к которому нужно подготовиться.