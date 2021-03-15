Энерготоники - не для детей

Комитет по безопасности и защите прав граждан Законодательного собрания края рекомендовал принять в первом чтении поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Изменения связаны с установлением штрафов за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Напомним, ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним на территории Красноярского края были введены еще в апреле 2016 года, однако наказаний для тех, кто нарушает закон, не предусматривалось.

Рассмотренный на заседании комитета законопроект вводит административную ответственность. Продавцам, пренебрегающим этой законодательной нормой, грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей, должностным лицам - от 2000 до 3000 рублей, юридическим лицам - от 15 до 30 тысяч рублей.

Также предлагается установить повышенную административную ответственность за розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, поскольку деятельность указанных учреждений и участие несовершеннолетних в таких мероприятиях должны быть направлены на развитие и оздоровление несовершеннолетних. По мнению председателя комитета Анатолия Самкова, указанные меры носят профилактический характер, поскольку направлены на защиту детей от развития пагубного пристрастия к энергетическим напиткам.

Стоит отметить, что частое употребление энерготоников, как считают эксперты, негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему человека. Риск вреда от таких напитков для детского организма сопоставим с чрезмерным употреблением алкоголя.

Решением комитета законопроект поддержан для принятия в первом чтении.

По информации с официального сайта Законодательного собрания Красноярского края