Эпидемиологический порог в регионе превышен на 17,8%

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 15 991 человек. Этот показатель на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

Основной рост заболеваемости фиксируется среди школьников 7-14 лет – на 11,2%. В 11 школах края на карантин закрыто 24 класса.

«По-прежнему на территории нашего региона циркулируют вирусы негриппозной и гриппозной этиологии. На прошлой неделе впервые в этом эпидсезоне был выявлен вирус гриппа A (H3N2). Также фиксируется рост вируса гриппа В, его доля составила более 36% в общей структуре гриппозных вирусов», - сообщил Дмитрий Горяев, главный санитарный врач Красноярского края.

Также он добавил, что такая тенденция может свидетельствовать о начале устойчивого спада заболеваемости.