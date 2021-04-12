ЭСМО позволила значительно сократить время прохождения медосмотров на предприятиях Норильского дивизиона

Новая электронная система медицинских осмотров на руднике «Комсомольский» действует около полутора лет и за это время зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Она представляет собой комплекс измерительных приборов, который включает: тонометр для измерения давления, алкотестер для тестирования на наличие алкоголя, пупиллометр для определения реакции зрачков и термометр. С помощью этих приборов оценивается физическое состояние сотрудников, и при соответствии его стандартам работы под землей, выдаётся допуск к работе. Медперсонал задействован здесь для общего руководства процессом, наблюдения и принятия решений по допуску.

Обследование проводится после регистрации индивидуального пропуска на рудник и авторизации работника. По итогам тестирования аппаратный комплекс выдаёт работнику талон.

Такую процедуру обязан проходить каждый, кто спускается в шахту. Это позволяет сразу выявить тех, для кого спуск под землю потенциально опасен. Такой обширный медицинский мониторинг исключает вероятность несчастного случая из–за плохого самочувствия работника.

В медицинском пункте рудника «Комсомольский» установлено 16 таких комплексов, способных за день обследовать порядка 500 посетителей, включая подрядчиков.

ЭСМО функционирует круглосуточно, как и техническая поддержка оборудования. В случае неисправности заявку незамедлительно берут в обработку. Сначала инженеры пробуют решить возникшую проблему дистанционно через WEB–интерфейс администратора, поскольку часто она заключается в системном администрировании. Если не получается, специалисты выезжают на место и ремонтируют оборудование.

Все аппараты объединены сервером, через который специалисты могут диагностировать их в режиме реального времени. Как правило, о неисправностях становится известно раньше, чем поступают заявки. Сервисная служба получает их в среднем один раз в неделю. Серьёзных поломок пока не зарегистрировано, чаще приходится менять расходные материалы и устранять программные сбои, в том числе на сервере, поскольку система постоянно обновляется, и требуется следить, чтобы этот процесс не мешал прохождению медосмотра.

Предусмотрены индивидуальные средства профилактики для обработки поверхностей аппарата — тех частей, с которыми контактируют посетители.

В медпунктах работают люди только с медицинским образованием. Данные на каждого прошедшего медосмотр хранятся в специальной базе в течение пяти лет, что позволяет отследить динамику изменений и выявить возможные патологии.

Электронная система медицинских осмотров очень облегчила работу медперсоналу и значительно ускорила процесс прохождения медосмотров, она также формирует цифровую базу данных.

Кроме того, по словам медиков, ЭСМО несколько дисциплинировала рабочих, которые стали внимательнее следить за своим здоровьем, даже меньше стали употреблять кофе и энергетиков, поскольку эти напитки способны влиять на давление.

На первых порах электронный медосмотр даже пугал рабочих. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новой системе и научиться пользоваться комплексом — правильно использовать оборудование, соблюдать порядок прохождения медосмотра.