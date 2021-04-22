Этим летом Италия снимет запрет на въезд российских туристов

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом туристический поток всё-таки будет возобновлён», — цитирует ТАСС посла Италии Паскуале Терраччано.

На сегодняшний день эпидобстановка в Италии улучшается — только три области из 20 остаются в «красной зоне». С 26 апреля в зонах, где риск заражения не очень велик, планируется открытие музеев, театров, кинотеатров с ограниченным числом посетителей и зрителей. С 15 мая планируется открытие пляжей и открытых бассейнов. Возобновление туристической деятельности планируется не ранее празднования Дня республики — 2 июня.