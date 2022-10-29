Это родина моя

— Что для вас значит Норильск?

– Это моя родина. Мой любимый город. Место, где я родился, вырос, развиваюсь профессионально. Я норильчанин в третьем поколении. Бабушка с дедушкой, тогда ещё каждый по отдельности, приехали сюда по распределению, познакомились и создали семью. Дед работал на Механическом заводе, бабуля — на аглофабрике. И родители всю жизнь в Норильске. Я после окончания школы принял решение остаться тут. Свой выбор сделал осознанно — считаю, что Норильск даёт немало возможностей в плане саморазвития и карьерного роста.

– Чего лично вам не хватает в городе?

– Думаю, нормальной логистики и в какой–то мере простора. В том смысле, что город у нас закрытый и попасть сюда не так–то просто. Конечно, хватает у нас и других проблем. Но, хочу отметить, они решаются. Посмотрите, какие высокие темпы взяло развитие города по сравнению с тем, что было 10 лет назад. За последние пару лет удалось найти оптимальный баланс между обсуждением проблемы и оперативным её решением.

– Какие перспективы Заполярье открывает для активной молодёжи?

– На мой взгляд, для тех, кто только вступает во взрослую жизнь, Норильск — крайне перспективный город. Многие, конечно, сразу же подумали о «Норникеле» и производственных специальностях, но это актуально для любой сферы деятельности — от подразделений администрации до частного предпринимательства. Тем более сейчас, когда практически во всех отраслях наблюдается кадровый голод. Главное условие — желание работать и развиваться. Если ты стремишься стать профессионалом, ты им станешь, в какой бы области не подвизался. Вот, например, я в своё время отучившись на горного инженера, теперь занимаю должность директора информационного центра, хотя казалось бы — где журналистика, а где горное дело. Наш город даёт практически неограниченные возможности для поиска себя.

– Почему вы решили вступить в Молодёжную коллегию?

– Хочу (и знаю, что могу) сделать город лучше. И у меня, и у других членов коллегии есть конкретные идеи. У Молодёжной коллегии в силу её состава взгляд на вещи существенно отличается от ракурса, с которого проблему рассматривают опытные специалисты, которые уже много лет занимаются решением конкретных, но всё же узких вопросов. У молодёжи подход не хуже и не лучше, он просто другой. Именно возможность сравнить несколько точек зрения позволяет найти очевидное решение вопроса. Например, в ветреные дни по дворам летает мусор. Что нужно сделать? Привинтить на баки крышки...

– Какие задачи вы перед собой ставите, каких целей и какими средствами стремитесь их достичь?

– Если говорить обо мне как о председателе Молодёжной коллегии, то первоочередная задача сейчас — сколотить из ребят профессиональную, хорошо слаженную команду, способную самостоятельно решать любые вопросы и, самое важное, научить их грамотно и оперативно взаимодействовать с администрацией. Это поможет и уже заявленные проекты воплотить в жизнь быстрее, и более эффективно разрабатывать новые. Если затрагивать личный план, то мне хочется больше простора для творчества. Как руководитель информационного центра я курирую немало интересных медийных проектов, но всё же немного скучаю по временам работы в благотворительном фонде «Территория добра», он очень многое мне дал. Те проекты касались самых разных сфер жизни — от улучшения городской инфраструктуры до помощи детям. Видите ли, чтобы «упаковать» идею в качественный проект, в самом деле нужно обладать определённым опытом. У меня он имеется, причём довольно разноплановый. Например, в телекомпании «Северный город» я сам разрабатывал и продюсировал ряд проектов. Так что есть чем поделиться с другими. Ну а работа в коллегии — уже серьёзный административный опыт, и его приобретение дорогого стоит: в глобальном смысле, именно он позволяет делать Норильск лучше, ярче, превратить его в место, где и жить приятно, и откуда уезжать не хочется.

– Чем, на ваш взгляд, деятельность Молодёжной коллегии может помочь городу?

– Изначально Молодёжная коллегия задумывалась как кадровый резерв администрации — это формация, призванная выявлять и привлекать к управлению городом заинтересованных, талантливых и активных молодых людей, которые позднее могут занять руководящие посты. В идеале мы получим специалистов с нетривиальным, не замыленным взглядом на вещи. Это важная, но далеко не единственная цель. В функции коллегии входит разработка жизнеспособных проектов, направленных на поступательное, если не взрывное развитие Норильска.

– Чей опыт может оказаться полезен коллегии?

– За основу наших проектов мы будем брать самые успешные практики и вносить корректировки с учётом норильских особенностей. А поучиться можно у Агентства развития Норильска: каждый реализованный ими проект служит примером того, как важно правильно расставить приоритеты, всё просчитать, найти экспертов. Также интересен опыт Молодёжной коллегии Санкт–Петербурга.

– К работе готовы?

– Мы уже работаем. Недавно состоялась встреча с главой города Дмитрием Владимировичем Карасевым, на которой мы показали первые пять проектов. Все они были одобрены, ребята уже обсуждают с представителями профильных управлений то, как воплотить заявленные идеи в жизнь. Однако высказать пожелание сложнее, чем осуществить мечту. На практике надо учесть сотни мелочей и нюансов. Сейчас члены коллегии узнают, как работают идеи. К концу года будет составлен чёткий план и станет известна сметная стоимость каждого из проектов. Но, поскольку бюджет Норильска на нынешний год уже свёрстан, к осуществлению своих инициатив мы приступим в следующем году. Думаю, что до конца 2023–го все пять наших предложений будут реализованы.

– Каким видите Норильск в будущем?

– Современным, чистым, уютным. Городом, в котором жить и работать престижно. Городом, который на деле, а не на словах станет форпостом Арктики. Очень надеюсь, что и Молодёжная коллегия внесёт в создание картины будущего свою лепту.