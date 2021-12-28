Это «Вайгач»: в истории поиска легендарного парохода поставлена точка

Одним из важных итогов экспедиционной кампании Русского географического общества в уходящем году стала идентификация и обследование парохода «Вайгач», который в 1914–1915 годах первым прошёл трассу Северного морского пути, но потерпел крушение спустя три года в Енисейском заливе.

В 1910–1915 годах под руководством капитана второго ранга Бориса Вилькицкого на судах «Вайгач» и «Таймыр» проходила гидрографическая экспедиция в Северном Ледовитом океане. Она прославилась открытием архипелага Николая II (который уже как Северную Землю нанёс на карту первооткрыватель Норильска Николай Николаевич Урванцев) и проходом от Архангельска до Владивостока.

В конце Первой мировой войны в связи с тяжёлым продовольственным положением в северных районах европейской части России был запущен проект доставки продовольствия Северным морским путём. Так как в навигационном отношении этот путь оставался ещё плохо изученным, то одновременно с доставкой хлеба требовалось организовать гидрографическую экспедицию для исследования западной части Северного Ледовитого океана. Тогда «Вайгач» и «Таймыр» снова отправились в путь.

В сентябре 1918 года после захода на Диксон «Вайгач» потерпел крушение в Енисейском заливе недалеко от мыса Ефремов Камень и затонул. Причиной гибели судна стал скальный выступ, никак не обозначенный на картах. Сейчас это место известно как скала Вайгач.

История поисков легендарного парохода началась ещё в 80-х годах прошлого столетия, но успехом не увенчалась. Летом 2020 года участниками комплексной экспедиции «Главный фасад России. История, события, люди», организованной Русским географическим обществом (РГО) и Северным флотом, на глубине 27 метров недалеко от мыса Ефремов Камень был найден подводный объект. Историки экспедиции предположили, что это может быть «Вайгач». Однако идентифицировать его удалось лишь в этом году в рамках комплексной экспедиции «Помни войну». Её организаторами выступили РГО, Северный флот и морская инженерная компания «Фертоинг». Современные методы организации подводных работ и новейшее оборудование дали свои результаты: затопленное судно было тщательно обследовано, и теперь точно можно сказать, что в истории с пароходом «Вайгач» поставлена точка.