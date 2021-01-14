​Епископ Норильский и Туруханский Агафангел встретился с главой Таймыра Евгением Вершининым в Дудинке

По информации пресс-службы администрации Таймыра, важным вопросом в беседе стала тема духовного развития района. Участники встречи рассмотрели возможность строительства в посёлках храмов при финансовой поддержке недропользователей Таймыра. Для этого в ближайшее время будет подготовлен соответствующий план, где будут отражены основные этапы реставрации старых и строительства новых объектов.

Кроме того, собравшиеся рассмотрели тему крещенских купаний. Предварительно было принято решение об отмене традиционного омовения верующих в связи с эпидемиологической обстановкой. Окончательное решение будет принято завтра членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В завершение встречи епископ Норильский и Туруханский Агафангел вручил Евгению Вершинину Рождественские послания от себя и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава района в свою очередь преподнёс ему памятный подарок.