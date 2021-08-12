Прививочную кампанию против коронавируса поддержали и сорудники транспортной полиции Таймыра

Стражи порядка и в период пандемии не прекращают исполнять свои служебные обязанности. Чтобы не покидать свой пост, более 40 сотрудников транспортной полиции поставили прививки.

«Сделав выбор в пользу вакцинации, полицейские показали ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к окружающим их людям», - сообщил начальник Таймырского ЛО МВД России Константин Октябрёв.

Транспортная полиция Таймыра рекомендует не откладывать вакцинацию и защититься от новой коронавирусной инфекции, особенно тем, кто входит в группу риска и наиболее подвержен заражению COVID-19.