Жителей Красноярья приглашают принять участие в туристическом конкурсе

Подать заявку можно на сайте welcomecup.rsv.ru до конца 2023 года. К участию допускаются только совершеннолетние граждане России.

В новом сезоне конкурса участников ждут два направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства» - для руководителей среднего и высшего звена туристической отрасли (участники пройдут оценку профессиональных знаний и гибких навыков); «Прорывные идеи в туризме» - для представителей разных областей с собственными проектами, подходящими под запрос заказчика.

Победители получат гранты на реализацию креативных туристических идей, смогут пройти профильные стажировки, рассмотреть предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, а также воспользоваться организационной, методологической и медиаподдержкой своих инициатив.

«Красноярский край активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы путешествия по региону становились доступнее, безопаснее и комфортнее, - отметил руководитель агентства по туризму Красноярского края Тарас Яскевич. - Подобные конкурсы способны внести существенный вклад в решение поставленных задач, ведь одной из целей «Мастеров гостеприимства» является формирование новых традиций путешествий, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма».