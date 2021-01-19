Жители получили новый платёжный документ за вывоз ТКО
Жители получили новый платёжный документ за вывоз ТКО
С января 2021 года жители будут получать отдельную квитанцию за вывоз мусора.
Связано это с открытием расчётно-кассового центра регионального оператора «РостТех». Теперь оплата услуги «обращение с ТКО» будет происходить напрямую, как и решение любых вопросов. Жители могут оперативно оформить перерасчёт, написать заявление на изменение количества прописанных жильцов, а также обратиться в РКЦ по любому вопросу, связанному с оказанием услуги.
Стоит сказать, что с переходом на отдельную квитанцию для жителей не изменилось ничего, кроме способа оплаты. Здесь, опять же, мы постарались сделать всё для удобства жителей: есть возможность как наличного, так и безналичного платежа. Оплатить услугу по обращению с ТКО без комиссии можно несколькими способами:
1) в кассах регионального оператора “РостТех” - они работают в каждом населённом пункте, который входит в нашу зону обслуживания;
2) в отделениях Сбербанка;
3) в интернет-сервисах и терминалах Сбербанка, в том числе и с помощью приложения “Сбербанк онлайн” - достаточно ввести ЛС плательщика или сканировать QR-код, который размещён на квитанции;
4) в отделениях Почты России, но при этом способе оплаты взимается комиссия.
Те жители, у кого был настроен автоплатеж через «Сбербанк онлайн», следует настроить автопогашение заново, так как у плательщика поменялся лицевой счёт и реквизиты поставщика услуги.
При начислении платы за коммунальную услугу “Обращение с ТКО” для населения учитываются следующие факторы:
1. Тариф, установленный министерством тарифной политики Красноярского края.
2. Норматив накопления, установленный министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края.
3. Количество человек, проживающих в жилом помещении, либо, при отсутствии зарегистрированных, количество собственников.
Схема начисления платы не менялась, жители оплачивают ровно такую же сумму, как и раньше. Изменилось лишь то, что оплата проходит не через расчётный счёт МУП "РКЦ", а через расчетный счёт регионального оператора “РостТех”.