Жители получили новый платёжный документ за вывоз ТКО

Связано это с открытием расчётно-кассового центра регионального оператора «РостТех». Теперь оплата услуги «обращение с ТКО» будет происходить напрямую, как и решение любых вопросов. Жители могут оперативно оформить перерасчёт, написать заявление на изменение количества прописанных жильцов, а также обратиться в РКЦ по любому вопросу, связанному с оказанием услуги.

Стоит сказать, что с переходом на отдельную квитанцию для жителей не изменилось ничего, кроме способа оплаты. Здесь, опять же, мы постарались сделать всё для удобства жителей: есть возможность как наличного, так и безналичного платежа. Оплатить услугу по обращению с ТКО без комиссии можно несколькими способами:

1) в кассах регионального оператора “РостТех” - они работают в каждом населённом пункте, который входит в нашу зону обслуживания;

2) в отделениях Сбербанка;

3) в интернет-сервисах и терминалах Сбербанка, в том числе и с помощью приложения “Сбербанк онлайн” - достаточно ввести ЛС плательщика или сканировать QR-код, который размещён на квитанции;

4) в отделениях Почты России, но при этом способе оплаты взимается комиссия.

Те жители, у кого был настроен автоплатеж через «Сбербанк онлайн», следует настроить автопогашение заново, так как у плательщика поменялся лицевой счёт и реквизиты поставщика услуги.

При начислении платы за коммунальную услугу “Обращение с ТКО” для населения учитываются следующие факторы:

1. Тариф, установленный министерством тарифной политики Красноярского края.

2. Норматив накопления, установленный министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края.

3. Количество человек, проживающих в жилом помещении, либо, при отсутствии зарегистрированных, количество собственников.

Схема начисления платы не менялась, жители оплачивают ровно такую же сумму, как и раньше. Изменилось лишь то, что оплата проходит не через расчётный счёт МУП "РКЦ", а через расчетный счёт регионального оператора “РостТех”.

Стоит напомнить, что пени начисляются, начиная с 31-го дня после дня просрочки. Оплачивать услугу «обращение с ТКО» следует до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.

Адреса и режим работы расчётно-кассовых центров можно уточнить на сайте регионального оператора: http://www.rosttech.online/

Если вы хотите сделать перерасчёт по причине отсутствия вас в городе либо в квитанции указано неверное количество прописанных - по всем этим вопросам вы можете обратиться в расчётно-кассовый центр регионального оператора.