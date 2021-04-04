Жизненный опыт

Первая помощь

Конечно, сочетания «личностный рост» и «социальная карьера» привычней слышать в названиях специализированных контор, занимающихся проведением тимбилдингов для сотрудников крупных корпораций, нежели в наименовании НКО. Однако такой подход её организаторов легко объясним — именно помощь в развитии как личности, так и активного общественника объединяет участников данной некоммерческой организации. При этом организация делает немало важных и полезных дел и в плане благоустройства города, и в плане организации досуга норильчан. Собственно, с двух таких крупных проектов и началась история «Перспективы».

– Можно сказать, что неофициально организация появилась в 2017 году, — рассказывает учредитель НКО Вероника Подолько. — В тот год вместе с моим соучредителем Екатериной Карагодовой мы помогли другим НКО выиграть грант и реализовать два достаточно интересных для города проекта. Первым был кулинарный фестиваль Family fest — конкурс для семей из разных социальных слоёв. Он состоял из двух частей — мастер–классов и семейного кулинарного конкурса. Мастер–классы по кулинарному искусству давали шеф–повара из двух самых престижных ресторанов нашего города. Они же выступали и в роли судий конкурса. Получился такой занимательный «Мастер–шеф» по–норильски, только на участников никто не кричал и не бросался в них посудой, как в известном телешоу. Наоборот, все получили море позитива, особенно дети.

Второй проект — это «Сад камней» на Нансена, 22, возле военкомата. Правда, он пока недоработан, есть ещё пара идей, как его дополнить, но пока нет денег. Надеемся, что рано или поздно выиграем ещё один грант, чтобы довести этот проект до ума.

В общем, после того как мы реализовали два этих проекта, уже не смогли остановиться. Очень хотелось продолжать делать что–то важное, нужное и такое же интересное для города. В результате решили, что надо создавать НКО и заниматься написанием грантов и реализацией проектов. Вот так из помощи другим и родилась «Перспектива», которую в сентябре 2018 года мы официально зарегистрировали.

Личностный рост

Сейчас у организации есть и своё помещение, и несколько постоянно работающих мастер–классов и курсов по экологической тематике. При этом «Перспектива» продолжает работать и над грантовыми программами. Один из наиболее интересных проектов — это «Мы вместе», реализованный на средства фонда президентских грантов и направленный на социализацию сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– С интернатом мы сотрудничали ещё до образования НКО, с 2016 года, — делится Вероника Подолько. — Проводили там различные занятия и социальные исследования, которые позволили нам составить достаточно чёткую картину о том, с какими трудностями могут столкнуться ребята после выпуска из детского дома. Из наиболее часто встречающихся — отсутствие самостоятельности, проблемы с самореализацией и установкой целей в жизни, что мешает и достижению успеха, и саморазвитию. Бывает, что у некоторых ребят отсутствует банальный жизненный опыт. Например, они не могут расплатиться кредитной картой в магазине или не знают, какие продукты всегда должны быть в холодильнике и на кухне.

Поэтому, мы несколько раз в неделю забираем ребят из детского дома и занимаемся с ними по четырём направлениям: ведение домашнего хозяйства, финансовая грамотность, азбука потребителя и онлайн–среда. За каждое направление у нас отвечает дипломированный специалист, прошедший обучение. Я, например, веду блок «Домашнее хозяйство». Два раза в неделю проходим теорию — разбираем, что такое потребительская корзина, что туда входит, как грамотно составить бюджет на месяц (до следующей зарплаты), какие именно продукты необходимы для приготовления того или иного блюда. Есть и практика — идём с ребятами в магазин, покупаем нужное, учимся обращать внимание на цены и срок годности, выясняем, где и что можно купить дешевле, а в каком случае лучше не экономить. Учу их и готовить, и меню составлять, и даже калории считать — это в современном мире тоже важный навык, которым, кстати, владеют далеко не все дети в обычных полных семьях.

Работать с воспитанниками детского дома специалисты «Перспективы» будут с февраля по декабрь. Курсы обучения самостоятельной, здоровой и полноценной жизни пройдут не только будущие выпускники, но и остальные воспитанники. Изначально проект «Мы вместе» задумывался именно для выпускников заведения — детей в возрасте от 14 до 18 лет. Однако, когда первые участники «распробовали» науку, поучаствовать в обучении захотели и остальные воспитанники. В результате в программу включили ребят всех возрастов.

– Да, мы решили не обделять вниманием тех, кто младше. И пусть в результате у нас участников больше, чем мы изначально по гранту заявляли, зато никому не обидно, — вспоминает учредитель организации личностного роста. — Детям вообще этот процесс обучения взрослой жизни очень нравится. А с некоторыми мы даже отступили от программы, потому что они хотят научиться каким–то другим вещам, и мы идём им навстречу, ведь интерес в таком деле очень важен. Например, недавно должны были учиться готовить классический салат оливье, а они уговорили меня научить их делать окрошку — очень её любят. Мы вообще очень радуемся, когда есть обратная связь и инициатива с их стороны, и стараемся подстраиваться под их интересы. Надеемся, что в результате они вынесут из этих занятий много важного и полезного.

Экопуть

В прошлом году «Перспектива» обзавелась собственным центром экологического просвещения «ЭКОfriends». Теперь это основная база НКО, где регулярно проводятся мастер–классы для детей и взрослых по экологической тематике и даже работает специальная мастерская – там всех желающих могут научить не только бережному отношению к окружающему миру, но и тому, как можно превратить бесполезный хлам в удивительные и полезные вещи.

– Мы пока только начинаем запускать многие из задуманных направлений деятельности центра. Когда действовали пандемийные ограничения, мы не могли работать в полную силу, так что сейчас только начинаем раскачиваться. Вот, например, сейчас шьём многоразовые бахилы из вторсырья. Недавно проводили мастер–классы по изготовлению органайзеров из бумажных втулок от пищевой плёнки, салфеток или туалетной бумаги. Делали и экологические ручки из посылочной бумаги, которой при пересылке прокладываются товары из интернет–магазинов. Обычно люди это просто выбрасывают, а мы можем научить, как из этого сделать стильную индивидуальную письменную принадлежность. Можем даже принт или логотип нанести, для тех, кто к нам на мастер–класс приходит. Кроме этого, проводим просветительские занятия по разным экологическим направлениям, в том числе и очень популярному Zero waste (философия уменьшения количества отходов), предполагающему осознанное потребление, когда вы отказываетесь от вещей первичного производства в пользу вторсырья, ну это если в двух словах. Сейчас я при поддержке «Норникеля» обучаюсь в Санкт–Петербурге на экотренера. Став сертифицированным специалистом, буду вести дополнительные тренинги на эту тему.

Похоже, будущее у «Перспективы» довольно радужное — организация уже подала два новых гранта на конкурс экологических проектов. Первый — касается организации регулярных пунктов приёма отслуживших батареек для их дальнейшего вывоза на специальные перерабатывающие заводы. Второй – корпоративного экопросветительского тимбилдинга и направлен на массовое вовлечение в экологическую тему целых отделов и коллективов фирм и предприятий. В общем, участники этого НКО всячески стремятся помочь норильчанам в личностном росте.