Школьники могут принять участие в конкурсе «Большая перемена-2021»

Конкурс предназначен для того, чтобы раскрыть в детях способности, которые не укладываются в традиционную систему обучения и предметные олимпиады. Его главная задача — доказать, что успешными могут быть не только отличники и олимпиадники.

В этом году в конкурсе могут принять участие не только студенты и старшеклассники, но и школьники пятых-седьмых классов. Для них регистрация на участие в конкурсе закончилась 20 мая.

Конкурсанты могут выбрать одно из десяти направлений: «Создавай будущее!» (наука и технологии), «Твори!» (творчество), «Расскажи о главном!» (журналистика и новые медиа), «Делай добро!» (волонтёрство), «Помни!» (историческая память), «Меняй мир вокруг!» (урбанистика), «Познавай Россию!» (путешествия и туризм), «Будь здоров!» (здоровый образ жизни), «Сохраняй природу!» (экология) и «Открывай новое!» (образовательные технологии).

Победителей ждут ценные призы:

- 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3-4-х курсов ссузов, победивших в конкурсе, получат по одному миллиону рублей;

- 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов получат по 200 тысяч рублей;

- победители среди учеников 5-7-х классов выиграют путешествие мечты на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно;

- абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении;

- наставники победителей-старшеклассников и студентов выиграют по 150 тысяч рублей, школьников 5-7-х классов – по 100 тысяч рублей;

- 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования получат по два миллиона рублей.