В Норильск с рабочим визитом прибыл начальник ГУ МВД края Александр Речицкий

На совещании стороны определили первоочередные задачи личного состава полиции Норильска. В их числе - противодействие преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий, вопросы экономической безопасности и пресечения коррупции, осуществление миграционного контроля, наращивание усилий по профилактической работе с лицами, состоящими на учёте в органах внутренних дел, в том числе несовершеннолетними правонарушителями.

В завершение совещания Александр Речицкий торжественно вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Медалями МВД России «За доблесть службы» награждены заместитель начальника отдела полиции № 2, подполковник полиции Дмитрий Кочик и бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, подполковник полиции в отставке Алексей Плюхин. Почётной грамотой МВД России награждена начальник штаба, подполковник внутренней службы Татьяна Торопцева. Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации объявлена заместителю начальника отдела уголовного розыска, подполковнику полиции Рустаму Аргунову. Также начальник Главка объявил о присвоении звания младшего лейтенанта полиции дознавателю отдела дознания Кристине Галстян и следователю отделения по расследованию преступлений ОП № 2 следственного отдела Денису Ясенко и вручил им новые удостоверения.