«Югас» оштрафовали из-за торговли просроченным сливочным маслом

С жалобой в ведомство обратился покупатель магазина. В ней было указано, что на прилавке магазина выставлено сливочное масло нескольких торговых марок с истёкшим сроком годности,а также без соблюдения температурных условий хранения.

Когда продавцу сделали замечание, то никакой реакции не поступило.

Роспотребнадзор выдал ИП Алиеву С. С. о. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Кроме того, во время выездного обследования специалисты ведомства убрали с прилавков и другую просроченную продукцию.