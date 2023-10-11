МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Югас» оштрафовали из-за торговли просроченным сливочным маслом

«Югас» оштрафовали из-за торговли просроченным сливочным маслом

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«Югас» оштрафовали из-за торговли просроченным сливочным маслом

Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Югас» оштрафовали из-за торговли просроченным сливочным маслом

С жалобой в ведомство обратился покупатель магазина. В ней было указано, что на прилавке магазина выставлено сливочное масло нескольких торговых марок с истёкшим сроком годности,а также без соблюдения температурных условий хранения.

Когда продавцу сделали замечание, то никакой реакции не поступило.

Роспотребнадзор выдал ИП Алиеву С. С. о. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Кроме того, во время выездного обследования специалисты ведомства убрали с прилавков и другую просроченную продукцию.

Фото из архива «Заполярной правды»
11 октября в 14:33 1050
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