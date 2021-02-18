Юная норильчанка получила краевую именную стипендию

Стипендия вручалась по итогам 2020 года за высокие результаты в различных направлениях — искусство, спорт, наука, победы во всероссийских олимпиадах и другое. Среди 35 обладателей стипендии есть и норильчанка — Софья Шангареева, ученица Норильской детской художественной школы. «3аполярная Правда» уже упоминала успехи талантливой девочки. Помимо стипендии губернатора края, Софья является стипендиатом премии главы Норильска.

Софья — это настоящая гордость Норильской детской художественной школы. Её работы отмечены на многих конкурсах, а также состоялась и персональная выставка.

На церемонии вручения Алексей Подкорытов обратился к лауреатам:

«На вашем счету уже десятки серьёзных исследовательских работ, побед в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах. Это свидетельство уникальных способностей, сильного характера и огромной кропотливой работы. Не зря говорят, что большой талант — это большое трудолюбие. В каждом из вас я вижу волю к победе, ответственное отношение к своему будущему и будущему нашего огромного края. Хочется пожелать вам в дальнейшем новых значимых открытий и новых горизонтов, осуществления самых дерзких замыслов и надежд и, конечно же, здоровья и благополучия. Ваши достижения — это будущее не только края, это будущее России».