Юная норильчанка Таисия Четверикова принимает участие в конкурсе «Большая перемена»

Конкурс проходит в несколько этапов. Знакомство и командное состязание - дистанционные, за ними следуют очные испытания – «большая игра» и «финальный ход».

Регистрация продлится до 16 июня, так что все желающие ещё могут успеть подать заявки.

А на днях в Москве, в парке Горького, состоялся фестиваль «Большая перемена», на котором побывала и Таисия Четверикова. Мастер-классы и лекции для ребят провели представители международного детского центра «Артек», а также Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, главный редактор объединенной дирекции спортивных телеканалов, Павел Курьянов (Пашу), генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star и другие медиаперсоны. Перед гостами выступили такие крупные звёзды российской эстрады, как Полина Гагарина, Пелагея, Клава Кока, Нилетто, Манижа.