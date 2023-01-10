Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»

В торжественной обстановке медаль «За спасение жизни» получила Мария Черникова. В возрасте 15 лет она спасла своего дедушку их горящей квартиры.

«От лица главы города Норильска выражаю искреннюю благодарность за проявленную тобой смелость, мужество и отвагу. Нас переполняет чувство огромной гордости за то, что в нашем городе подрастают такие замечательные, высоконравственные и смелые молодые люди», - передал поздравления исполняющий обязанности главы города Николай Тимофеев.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил поступок в своем Telegram-канале: «Огромная благодарность тем, кто принял участие в воспитании Марии: бабушке, дедушке, учителям, которые научили самому главному - быть неравнодушной, приходить на помощь людям - помогать ближнему. Приятно, что в нашей стране и в нашем городе есть такие замечательные молодые люди, отзывчивые, сильные, смелые и неравнодушные – готовые прийти на помощь ближнему».

Поведение Марии Черниковой в сложной экстремальной ситуации – это достойный пример для всех нас.