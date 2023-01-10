МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»

Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»

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Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»

Вручение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который реализуется с 2014 года. Главными участниками акции являются мальчики и девочки в возрасте до 16 лет, совершившие героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям. Детям-героям вручаются медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»Юная норильчанка за спасение дедушки из огня получила медаль «За спасение жизни»

В торжественной обстановке медаль «За спасение жизни» получила Мария Черникова. В возрасте 15 лет она спасла своего дедушку их горящей квартиры.

«От лица главы города Норильска выражаю искреннюю благодарность за проявленную тобой смелость, мужество и отвагу. Нас переполняет чувство огромной гордости за то, что в нашем городе подрастают такие замечательные, высоконравственные и смелые молодые люди», - передал поздравления исполняющий обязанности главы города Николай Тимофеев.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил поступок в своем Telegram-канале: «Огромная благодарность тем, кто принял участие в воспитании Марии: бабушке, дедушке, учителям, которые научили самому главному - быть неравнодушной, приходить на помощь людям - помогать ближнему. Приятно, что в нашей стране и в нашем городе есть такие замечательные молодые люди, отзывчивые, сильные, смелые и неравнодушные – готовые прийти на помощь ближнему».

Поведение Марии Черниковой в сложной экстремальной ситуации – это достойный пример для всех нас.

Фото пресс–службы администрации Норильска
10 января в 12:12 1590
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