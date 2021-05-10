Юнармейский наш отряд

Алый берет обязывает

Патриотизм, знание истории, языков, умение разбираться в технике и искусстве и, конечно, хорошая физическая подготовка — движение юнармейцев объединяет множество, казалось бы, несовместимых направлений, а главная задача этой организации — воспитать всесторонне развитого человека. В Норильске первые отряды юнармейцев появились в 2017 году, практически сразу после подписания президентом России указа о создании этой организации, и сегодня она одна из самых массовых на территории. Об этом «Заполярной Правде» рассказал начальник Норильского штаба Всероссийской военно–патриотической детско–юношеской общественной организации «Юнармия» Владислав Завгородний:

– Сейчас у нас в Норильске 28 отрядов юноармейцев, это около 350 человек. А начиналось всё довольно сложно. Как, впрочем, и любое серьёзное дело. На тот момент я был заместителем начальника штаба. Помню, когда только планировали создавать отделение в Норильске, на первое заседание штаба собрались представители порядка 50 общественных организаций. Когда мы сообщили, что денег и административного ресурса не будет, половина сразу ушла. На следующее заседание пришли представители лишь 15 организаций. Обсудили предстоящие сложности, проекты, которые необходимо будет курировать. И через пару совещаний осталось всего четыре организации. Вот этими силами мы и делали первые шаги. Сейчас же в процесс включились многие, и администрация очень серьёзную поддержку нам оказывает, и муниципальные учреждения.

Организацию я возглавил в прошлом году и сразу сформировал свой отряд, куда вошли ребята из Федерации армейского рукопашного боя, которую я тоже возглавляю. Прежде чем приступать к работе с детьми, решил как следует погрузиться в тему. Тут ведь надо не только педагогические навыки иметь, но хорошо разбираться и в геополитике, и в истории. Собирал свой отряд из лучших спортсменов. Я вообще считаю, что в «Юнармию» должны вступать дети, у кого уже есть определённая подготовка, и которые понимают, зачем им это нужно. Ведь это та организация, где реально нужно учиться, работать и постоянно развиваться. Ношение берета к этому обязывает. Мы же все знаем, что в спецназе «Краповые береты» — это элита, и чтобы стать обладателем такого головного убора, нужно работать на грани своих физических возможностей и отличаться высокими моральными принципами. И юнармеец, по моему мнению, должен быть лучше, чем среднестатистический школьник. Хотя бы для того, чтобы стать примером для других ребят. Спецназовцев из детей мы, конечно, не делаем, но ребёнок должен понимать, что ношение алого берета — это большая ответственность. Вот мой отряд в честь своего создания выезжал на краевое первенство по АРБ, и из 14 человек девять вернулись с медалями. Там же, в Красноярске, мы получили форму и приняли присягу у Вечного огня.

В общем и в частности

В юнармейцы берут с восьми лет, но в Норильске мы пока принимаем лет с 12. Ведь к ребятам помладше нужен профессиональный педагогический подход. В перспективе мы хотим создать и такой отряд «Карандашиков». А так в наши ряды вступить может любой желающий: до 14 лет — с разрешения родителей, а по достижении этого возраста — уже самостоятельно. Отряд отряду рознь. У каждой юнармейской ячейки свои направления и методы работы, собственная программа. Имеются и общие элементы, обязательный образовательный курс. Но от специализации никуда не деться. Есть, например, отряд с казачьим уклоном или ребята, которые больше специализируются на знании истории или математики, нежели на физической подготовке. Тут всё во многом зависит от командира. Объединяет организацию одно — патриотическое воспитание молодёжи.

– Вообще «Юнармия» — достаточно разновекторная организация, но с учётом того, что создана она по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке Верховного главнокомандующего Владимира Путина, всё же основное её направление — военно–патриотическое воспитание молодёжи, — поясняет Владислав Завгородний. — Сюда входит изучение военного дела, устава, истории нашего государства и многое другое. При этом отмечу важный момент: мы не солдафонов воспитываем, которые умеют только маршировать и кричать «ура». В нашей программе очень объёмный образовательный блок, и в него входят не только точные науки, но и занятия по освоению техники, творческое направление, включающее, например, изучение поэзии, рисование. Каждый юнармеец найдёт себе занятие по душе. Хочешь овладеть приёмами рукопашного боя? — пожалуйста. Увлекаешься робототехникой? — тоже имеется. Поэзия или история? — есть и такое. Мы сотрудничаем со специалистом из Молодёжного центра, у неё великолепные исторические проекты. Вообще знание героического прошлого нашей страны — это сейчас, пожалуй, одно из самых важных для нас направлений. Ведь война сейчас совсем по–другому выглядит. Мы же сейчас воюем. Вы в курсе? Просто разворачивается она на информационном поле, и в первую очередь вражеские силы нападают именно на «неокрепшие умы». Битва идёт за наших детей и молодёжь. И по некоторым направлениям мы сейчас, честно скажу, проигрываем. А в первую очередь потому, что не придаём значения тем или иным негативным течениям, которые возникают в молодёжной среде. Конечно, мы все были молодыми. Кто панковал, кто рок слушал, но те движения не представляли такой серьёзной угрозы для жизни и здоровья детей, как современные. Они не были столь циничными и безнравственными, как нынешние, которые то до самоубийства доводят, то до тюрьмы. Поэтому наша задача — просвещать детей и сориентировать их в правильном направлении для дальнейшего развития. Если ребёнок не знает, куда себя деть, то он начинает интересоваться всякими подозрительными сообществами, информацией о которых пестрит интернет.

В «Юнармии» с каждым отрядом ведётся индивидуальная работа, и регулярно проводятся соревнования между отрядами, как спортивные, так и интеллектуальные.

– В спортивные состязания обычно входят: забег в полном обмундировании — в бронежилете, каске, с автоматом и подсумком; плаванье с оружием в руках; стрельба; демонстрация навыков рукопашного боя. В интеллектуальные испытания — тест на знание военной истории России. По итогам определяются лучший отряд и лидеры в индивидуальных зачётах. В таких соревнованиях нет проигравших, — отмечает Владислав. — Если ребёнок не попал в тройку лидеров, он всё равно становится лауреатом и получит медаль или диплом. Ребятам такой подход по душе, их это стимулирует к дальнейшему развитию. И вообще, именно стимул в первую очередь даёт наша организация детям. Вот, например, вступил в наши ряды первоклассный боксёр или подающий надежды лингвист. Они с другими детьми общаются, те перенимают у них какие–то навыки и знания, и в результате их кругозор расширяется. За самыми яркими и талантливыми ребятами мы следим и ведём их. Например, можем отправить на региональные или федеральные соревнования и конкурсы. Они там с успехом выступят и медали привезут — и нам плюс, и им опыт.

Смена поколений

Численность юнармейцев постоянно колеблется. Связано это и с возрастным фактором, и с особенностями Норильска — многие после окончания школы уезжают поступать в другие города. На смену им приходят новые участники. Но есть у нас и ветераны движения, которые даже после 18 лет продолжают принимать активное участие в жизни организации.

– Кстати, наши ребята имеют льготу при поступлении в вузы, особенно в государственные. Юнармейцы получают три дополнительных балла к ЕГЭ. Многие институты таких ребят берут с радостью, потому что они социально активные... Вообще, многие считают, что мы похожи на американских скаутов, но это те говорят, кто пионеров не помнит. Мы, по сути, возродили это замечательное и очень важное для воспитания молодёжи движение и будем работать в данном направлении и дальше, резюмирует Владислав Завгородний.